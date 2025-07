Calciomercato Lazio News: Lorenzo Insigne ha risposto positivamente alla chiamata di Maurizio Sarri, ma gli ostacoli non mancano.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: INSIGNE POSSIBILE COLPO!

La grande suggestione del calciomercato Lazio c’è: si chiama Lorenzo Insigne, e secondo l’edizione romana di Repubblica ci sarebbe già stato un primo contatto. Nello specifico, si sarebbe mosso in prima persona Maurizio Sarri, che per tre stagioni ha allenato Insigne nello spettacolare Napoli 2015-2018.

Squadra che non ha vinto, ma che ha incantato tutti: Insigne era l’esterno sinistro nel tridente, sotto la guida di Sarri ha segnato 47 gol in tutte le competizioni di cui 38 in Serie A, muovendosi perfettamente in un modulo che comprendeva José Callejon e Gonzalo Higuain (prima; in seguito Arkadiusz Milik e soprattutto Dries Mertens).

Come noto, Insigne ha da poco rescisso il contratto che lo legava al Toronto FC, esperienza nella quale ha brillato poco; è libero di firmare per qualunque squadra ed è abbastanza facile pensare che dopo tre anni tornerà in Italia, ha già fatto sapere che al Napoli non sarebbe in grado di dire no ma i partenopei sembrano avere altre idee.

Certamente Antonio Conte ha bisogno di esterni ma chiede loro altri compiti, Insigne ha già compiuto 34 anni e per lui sarebbe difficile entrare a far parte di un meccanismo perfettamente oliato. Nella Lazio invece ritroverebbe Sarri, e la possibilità di essere la star di una squadra in forte crescita.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PER INSIGNE AFFARE COMPLICATO

Tuttavia l’affare del calciomercato Lazio si preannuncia molto complicato. Storia nota, i biancocelesti hanno subito il blocco delle operazioni in entrata: possono acquistare Insigne visto che si tratta di uno svincolato, ma potranno farlo solo a partire dall’autunno, quando si aprirà la speciale finestra dedicata ai calciatori senza contratto. Un tempo molto lungo: la cosa potrebbe andare in porto solo se lo stesso Insigne decidesse di rifiutare tutte le potenziali destinazioni (si è parlato di Parma e Fiorentina) aspettando la Lazio e Sarri, ma questo significherebbe iniziare la stagione qualche mese dopo.

Secondo ostacolo da affrontare, il ridimensionamento del monte ingaggi: superabile solo qualora la FIGC togliesse i suoi paletti ma anche in questo caso bisognerebbe aspettare, e la concorrenza appunto non manca. Insomma: il calciomercato Lazio firmerebbe Insigne solo su precisa volontà dell’ex capitano del Napoli, che dovrebbe anche accettare di ridursi l’ingaggio in modo importante. Per questi motivi sembra che l’ex del Toronto FC non andrà a Formello dal suo vecchio allenatore, anche se – attenzione – lo stesso Insigne avrebbe dato parere positivo al trasferimento: resta da capire se di fronte a queste difficoltà la sua posizione resti la stessa…