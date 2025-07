Calciomercato Lazio News: l'ex calciatore del Napoli potrebbe ritrovare il suo amato tecnico nella Capitale nonostante la concorrenza (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO, INSIGNE RITROVA SARRI

Il calciomercato Lazio potrebbe vedere ricongiungersi il binomio Insigne-Sarri. L’ex calciatore e capitano del Napoli infatti ha visto terminare il suo contratto con il Toronto e presto potrà essere acquistato come svincolato.

Nessun tecnico ha allenato così tanto Lorenzo Insigne quanto Maurizio Sarri: 139 partite (il secondo è Gattuso con 77) condite da 47 gol e 34 assist. Prestazioni di alto livello che per poco non hanno regalato lo Scudetto agli Azzurri.

I due hanno un ottimo rapporto ed è per questo che il ritorno di Sarri alla Lazio potrebbe riaprire la pista italiana di Insigne. L’ex numero 24 del Napoli sarebbe entusiasta di lavorare con il tecnico toscano e questo potrebbe avverarsi da settembre, quando sarà disponibile da free agent.

CALCIOMERCATO LAZIO, SULL’ATTACCANTE BEN TRE ALTRE SQUADRE

Il calciomercato Lazio deve però fare attenzione alla concorrenza per Lorenzo Insigne. L’ex Pescara è seguito da Udinese, Parma e Fiorentina che accoglierebbero volentieri l’ex calciatore azzurro in vista della stagione 2025/2026.

I biancocelesti però sono obbligato ad oggi ad operare solamente a parametro zero. I problemi societari legati all’aspetto economico-finanziario non permette alla Lazio di lavorare su altri obiettivi a causa dell’indice di liquidità.

L’unica possibilità è cedere i propri migliori giocatori come ad esempio Zaccagni, Rovella, Mario GIla e Gunedouzi, ma Sarri preferirebbe piuttosto non fare mercato in entrata ma al tempo stesso mantenere tutti i big.