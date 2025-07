Calciomercato Lazio News: l'attaccante esterno biancoceleste potrebbe tornare nel Belpaese alla corte del tecnico che ha avuto al Napoli (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO, INSIGNE TORNA IN ITALIA?

Il calciomercato Lazio è sempre in attesa di Claudio Lotito. Infatti, senza introiti direttamente dal presiedete dei biancocelesti, la sessione estiva del club capitolino sarà bloccato sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Nonostante questo, la Lazio ha cominciato a sondare il terreno per Insigne e l’agente Andrea D’Amico ha già strizzato l’occhio al club: “Sarri non ha mai nascosto il suo gradimento, il problema della Lazio è legato ai calciatori in scadenza di contratto per cui quando risolveranno questa cosa se ne potrà parlare, ma penso che si arriverà ad una soluzione molto prima“.

L’ex numero 24 del Napoli potrebbe infatti tornare in Serie A, tra l’altro con il tecnico con cui ha espresso uno dei suoi migliori periodi in carriera con 47 gol e 34 assist in 139 partite nonché colui che lo ha allenato per più partite.

CALCIOMERCATO LAZIO, INSIGNE ALL’ESTERO?

Il calciomercato Lazio dovrà fare attenzione al futuro di Lorenzo Insigne poiché i biancocelesti non sono gli unici interessati: “Di nuovo in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c’è anche un ritorno in Serie A”.

Occhio anche ad un’altra pista estera: “Valutiamo tutta l’Europa, ma ci sono interessamenti anche da club di Serie A. Il ragazzo sta molto bene, arriva allenato, ha l’esperienza giusta, ha 34 anni, ma ormai non ci scandalizziamo più sull’età”.

Insomma, tutto potrebbe ancora accadere ma la pista che vede il fantasista alla Lazio si è scaldata parecchio nell’ultimo periodo. Detto ciò ora il passo avanti lo deve fare la società lombarda al netto di tutti i problemi economici.