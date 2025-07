CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL PUNTO SU FLORIANI MUSSOLINI E MANDAS

Il calciomercato Lazio prosegue verso nuove cessioni con l’intento di sbloccare eventuali nuove operazioni in entrata. I biancocelesti stanno infatti valutando quali calciatori lasciar partire così da far spazio in organico e soprattutto monetizzare nell’ottica di inserire elementi utili al progetto nella rosa che sarà messa a disposizione di mister Maurizio Sarri.

Proprio il tecnico toscano nelle scorse ore sarebbe stato consultato dalla società per decidere quale portiere schierare da titolare fra i pali nella prossima stagione 2025/2026 a causa della presenza sia di Ivan Provedel che di Chrīstos Mandas. Il trentunene di Pordenone pare essere il più indicato anche solo partendo dall’esperienza maturata negli anni passati ma il greco ha saputo a sua volta distinguersi subendo meno reti rispetto alle presenze collezionate.

Stando ai rumors, la strategia sarebbe dunque quella di valutare i due estremi difensori durante il ritiro estivo e l’incontro avuto con l’agente del ventitreenne, ovvero il procuratore Diego Tavano, si sarebbe risolto proprio con l’idea appena descritta e pare che la società sia propensa a trattenere entrambi, almeno finchè non potrà operare di nuovo liberamente sul mercato in entrata.

Discorso diverso invece per Romano Floriani Mussolini, terzino di rientro dal prestito alla Juve Stabia. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Cremonese avrebbe trovato l’intesa per il prestito secco con diritto di riscatto pattuito a 5 milioni di euro ed il 50% del ricavato dalla futura rivendita che andrà versato nelle casse laziali. Niente da fare dunque per l’Udinese, che avrebbe anche potuto aggiudicarselo in sinergia col Watford, e Floriani Mussolini è atteso dunque dalla prima avventura nel massimo campionato con il club lombardo neo promosso in Serie A.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, INSIGNE SEMPRE IN POLE POSITION

Il calciomercato Lazio sta incontrando non poche difficoltà anche in questa sessione di trattative dopo qualche problema riscontrato anche negli anni passati. Tuttavia, i biancocelesti valutano soluzioni alternative per migliorare e potenziare la prima squadra per la quale l’obiettivo principale sembrerebbe essere diventato Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli ha concluso la sua avventura con il Toronto FC in Major League Soccer e vorrebbe tornare a giocare in Italia dove mister Sarri sarebbe molto più che ben disposto a riaccoglierlo a braccia aperte.

La concorrenza però non manca ed anche altre società del nostro campionato stanno valutano il tesseramento del trentaquattrenne con la Fiorentina, l’Udinese ed il Parma che avrebbero già provato a fare un tentativo. Le voci di mercato raccontano che la preferenza di Insigne sarebbe rivolta alla Lazio proprio per tornare a lavorare con il Comandante e questo potrebbe accadere anche grazie ad un abbassamento d’ingaggio, andando così a percepire 2,5 milioni di euro a stagione. Ricordiamo che il suo arrivo a parametro zero potrebbe in ogni caso avvenire anche a sessione conclusa se la Lazio non riuscirà a risolvere i problemi legati alle operazioni in entrata.