CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, INZAGHI SU NUNO TAVARES

Il calciomercato Lazio deve cercare di capire chi sacrificare per dare il via ai colpi in entrata. Il profilo più quotato per la cessione è Nuno Tavares, complici sia i tanti infortuni nella passata stagione sia l’idea di calcio di Maurizio Sarri.

L’allenatore non sarebbe interessato a trattenere il portoghese e la società potrebbe approfittarne per fare cassa: su di lui c’è forte l’Al Hilal di Simone Inzaghi che sta cercando un terzino di spinta, possibilmente dalla Serie A dopo i “no” incassati da Theo Hernandez e Angeliño.

In tutto ciò non è da sottovalutare la notizia de La Repubblica che racconta di come Thomas Frank, il nuovo allenatore del Tottenham, sia molto interessato a Gustav Isaksen. I biancocelesti però chiedono 30 milioni per cedere il danese ex Midtjylland.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, RINNOVO VECINO. SFUMA FAZZINI

Il calciomercato Lazio deve poi gestire tutte le altre situazione nel minor tempo possibile. Matteo Cancellieri è tornato dal prestito al Parma, ma non dovrebbe essere preso in considerazione dai biancocelesti per la prossima stagione. Si pensa dunque alla cessione con il Cagliari in pole.

Sui rinnovi, dopo quello già ufficializzato di Pedro, verrà presto confermato anche quello di Vecino. L’ex Inter nonostante le richieste sia in Serie A che all’estero rimarrà in biancoceleste. Qualche dubbio in più per Alessio Romagnoli che attende come promesso un adeguamento.

Infine una nota su Jacopo Fazzini dell’Empoli. Il centrocampista ha trovato l’accordo definitivo con la Fiorentina per una decina di milioni dunque sfuma un altro colpo nella zona nevralgica del campo dopo Cesare Casadei, seguito a gennaio ma comprato poi dal Torino.