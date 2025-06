Calciomercato Lazio news, Sarri chiede rinforzi in tutti i reparti

Il calciomercato Lazio ancora deve cominciare realmente ma quello che ormai è noto a tutti è che la società ha promesso numerosi rinforzi al neo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Il club è deluso dopo la mancata qualificazione alle coppe europee ed ha deciso cosi di cambiare tecnico, ci saranno importanti novità.

In primo luogo su esplicita richiesta di Sarri uno dei primi obiettivi è Ismajli, difensore in scadenza con l’Empoli. A gennaio il giocatore era stato accostato a Juve e Napoli che ora hanno altre priorità e in pole per acquistarlo ci sarebbe la Lazio, su gradimento del tecnico toscano che osserva con grande attenzione le sue ex squadre.

Oltre al centrale albanese servono giocatori per la fascia e un nome che piace particolarmente al tecnico di Figline è il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi. Il giocatore è da sempre un pupillo del tecnico che gradirebbe averlo a disposizione e il club gigliato aprirebbe alla cessione per circa 10-12 milioni di euro, c’è questa possibilità.

Calciomercato Lazio news, rinforzi importanti in attacco

Ma il reparto che più può toccare il calciomercato Lazio è sicuramente l’attacco dove Castellanos e Dia non sembrano giocatori ideali per il gioco del tecnico e potrebbero quindi esserci importanti cambiamenti nel reparto, il club ha le idee chiare e il primo nome richiesto da Sarri rappresenta un’opportunità molto complicata.

Il tecnico avrebbe chiesto alla società uno sforzo per Francesco Pio Esposito, nome che intriga particolarmente il club e che potrebbe entrare nelle trattative per Rovella, obiettivo concreto dell’Inter. Ma attenzione perchè Sarri apprezzerebbe anche Sebastiano Esposito ed in quel caso l’Inter sarebbe molto più aperta a parlare.

Il sogno del tecnico è al momento un’affare piuttosto complicato e il tecnico gradirebbe molto avere Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo viene valutato quasi 30 milioni di euro e la trattativa è molto intrigante per il tecnico ma Conte non vorrebbe cedere facilmente uno dei suoi attaccanti e l’affare è quindi molto complicato. Quel che è certo è che il club capitolino farà una vera e propria rivoluzione di mercato, occhio a qualsiasi rumors.