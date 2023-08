CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Kamada è sbarcato nella Capitale. Pace con Luis Alberto (4 agosto 2023)

La Lazio sta lavorando duramente in questa sessione di calciomercato per potenziare il suo centrocampo in vista della nuova stagione, e sembra pronta a portare un nuovo rinforzo in rosa, dopo settimane comunque difficili per il calciomercato. Si tratta di Daichi Kamada, centrocampista giapponese che è giunto a Roma nella pomeriggio di giovedì e ha già svolto la prima parte delle visite mediche con il club biancoceleste. Venerdì completerà i controlli di rito e si dirigerà a Formello per ufficializzare il suo contratto con la squadra.

Il giovane centrocampista ha praticamente concluso la sua operazione di calciomercato con la Lazio, che gli offrirà un contratto biennale con un’opzione per un anno. Kamada riceverà un ingaggio di 3 milioni di euro più bonus, e l’accordo dovrebbe essere formalizzato nel weekend. Questo arrivo rappresenta una mossa strategica per l’allenatore Maurizio Sarri, che ha bisogno di rinforzi per la mediana del campo, oltre ad attendere l’ormai probabile ingaggio di Isaksen da Midtjylland per l’attacco.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, RIENTRA IL CASO LUIS ALBERTO

Ma non tutto è rose e fiori per la Lazio. La situazione con Luis Alberto, centrocampista spagnolo di grande talento, è diventata complicata. Dopo aver disertato l’amichevole contro l’Aston Villa in Inghilterra e aver sollevato polemiche con la dirigenza per ritardi nella proposta di rinnovo, il giocatore è finito sotto i riflettori del presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste non ha preso bene questa nuova protesta e aveva persino minacciato di portare il giocatore in tribunale. La situazione sembrava risolta dopo alcune discussioni, ma gli atteggiamenti di Luis Alberto sono tornati a essere problematici, con nuovi dissidi e versioni diverse dei fatti.

Nonostante i recenti problemi, gli agenti del calciatore sostengono che Luis Alberto desideri rimanere alla Lazio e avrebbe rifiutato offerte di calciomercato provenienti dall’Arabia. La firma ufficiale del rinnovo dovrebbe essere annunciata a breve col problema di nuovo ufficialmente rientrato ma il giocatore sarà soggetto a provvedimenti disciplinari e a una pesante multa da parte della dirigenza. Ora, la Lazio si trova nella difficile posizione di dover ricucire i rapporti con lo spogliatoio, poiché il resto della squadra si è sentita tradito da uno dei suoi elementi cardine.











