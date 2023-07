Calciomercato Lazio News/ L’Arabia Saudita tenta Immobile! Per il terzino corsa a due… (13 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: IL BOMBER HA RICEVUTO UN’OFFERTA MONSTRE

Il calciomercato Lazio ha subìto una svolta dopo la cessione di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. Ma è proprio dalla Saudi League che arrivano sirene preoccupanti per i bianco-celesti. Secondo quanto riporta il giornalista arabo, Turki Alghamdi, il capitano bianco-celeste Ciro Immobile avrebbe trovato un accordo con un club arabo da circa 15 milioni di Euro a stagione, ai quali si aggiungerebbero 5 milioni di Euro alla firma.

In queste ore si starebbe attendendo l’approvazione del ministero per finanziare l’acquisto del bomber campano. Servirà poi trovare l’accordo con Lotito che, dopo aver ceduto Milinkovic-Savic, difficilmente si vorrà privare di un altro giocatore così fondamentale. Se la trattativa per Immobile non dovesse andare in porto, l’alternativa al bomber della Lazio sarebbe Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta. Per il momento si tratterebbe solamente di voci, si attendono, nelle prossime ore, ulteriori sviluppi.

CORSA A DUE PER IL NUOVO TERZINO

Calciomercato Lazio che, però, deve anche accelerare sul fronte entrate. Non è certo la priorità del mercato bianco-celeste, ma mister Maurizio Sarri aspetta colpi al più presto e già chiudere la questione legata al terzino potrebbe essere un segnale importante da parte di Lotito. È corsa a due, con gerarchie che sembrano abbastanza chiare. Da un lato Luca Pellegrini, dall’altro Milos Kerkez. Il primo ha ricevuto un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid e anche il Milan ci starebbe pensando, senza aver per ora mosso nessun passo ufficiale.

Maurizio Sarri, però, continua a spingere per accogliere il calciatore nuovamente a Formello. Ci ha lavorato per quattro mesi, ne ha apprezzato impegno e dedizione. Il secondo, invece, è già stato bloccato da tempo, si è messo in mostra nel doppio confronto contro i biancocelesti in Conference League, ha 19 anni e una valutazione di circa 15-16 milioni di Euro.

