CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ L’Arsenal pensa a Milinkovic Savic, Sampdoria su Escalante

Calciomercato Lazio news, l’Arsenal valuta Milinkovic Savic

Il tormentone di calciomercato riguardante la permanenza di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio continua a tenere banco da più di una sessione di trattative. In scadenza di contratto nel giugno del 2024, il serbo sembrava poter rimanere in biancoceleste anche senza prolungare il suo rapporto con la società della Capitale nonostante il patron Claudio Lotito sia sempre rimasto in attesa di offerte adeguate per il suo cartellino.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Più Lo Celso che Luis Alberto, Milenkovic può restare

Stando a quanto emerso dalle indiscrezione degli ultimi giorni, l’Arsenal potrebbe farsi avanti per cercare di accaparrarsi Milinkovic arrivando ad offrire addirittura 50 milioni di euro per convincere Lotito e Tare. Tuttavia, la richiesta laziale per convincersi a lasciar partire il ventisettenne serbo sarebbe sempre ferma a 70 milioni di euro, cifra questa che i Gunners non vorrebbero spendere dovendo sistemare l’organico anche in altri ruoli.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ El Shaarawy per sistemare l'attacco, due in uscita

Calciomercato Lazio news, Escalante piace alla Sampdoria

La Lazio vorrebbe dunque ottenere una somma importante dalla cessione di Milinkovic ma ci sono anche altri calciatori in uscita da Formello in queste settimane di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Gonzalo Escalante sarebbe finito nel mirino della Sampdoria. Il ventinovenne, rientrato dall’Alaves, non sarebbe centrale nel progetto di Sarri e potrebbe salutare definitivamente la Lazio per trasferirsi in Liguria.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ No a Marcelo e Dani Alves, piace anche Filippo Ranocchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA