Calciomercato Lazio News, tanti cambiamenti per i biancocelesti

La decisione di sostituire Baroni con Sarri porterà ad un vero stravolgimento per il calciomercato Lazio. La squadra biancoceleste aveva cominciato bene la stagione, ma dopo sono arrivati una serie di errori e la rosa non è apparsa competitiva per giocare sia su campionato che in Europa League e si è trovata cosi in grosse difficoltà.

Il risultato è stato una stagione conclusa nel peggiore dei modi, nessun gran risultato nelle coppe e la mancata qualificazione a qualsiasi torneo continentale. Per questo motivo la Lazio ha deciso di richiamare Sarri, ma il tecnico di Figline vuole un’autentica rivoluzione sul mercato, una squadra giovane ma che possa competere fin da subito per le prime posizioni.

La società è pronta a rinforzare tutti i reparti, piace sempre Folorunsho per il centrocampo ma in particolare sono due i nomi che intrigano Sarri e la società, due nomi per rinforzare le fasce offensive. Non parliamo di nomi molto noti ma hanno le caratteristiche che cerca il tecnico, giovani di grande prospettiva e che hanno grandi margini di miglioramento.

Calciomercato Lazio News, la dirigenza sonda il mercato nordico

Il calciomercato Lazio riparte dal Nord Europa e dopo Isaksen i biancocelesti puntano altri profili simili, e piuttosto giovani. Come riporta Repubblica la Lazio osserva con attenzione il talento norvegese del Nordsjaelland Sindre Walle Egeli, giocatore di 18 anni che ha totalizzato 22 presenze con 6 gol e 4 assist nell’ultima stagione e che viene considerati come uno dei talenti più interessanti del campionato.

Ma non solo perchè la Lazio segue con attenzione anche Roony Bardghji, esterno destro svedese che milita tra le fila del Copenaghen e di cui da tempo si parla davvero un gran bene. Il giocatore è stato accostato in passato a qualche club di Bundesliga ma la società di Claudio Lotito vuole anticipare tutta la concorrenza.

Attualmente Bardghji è fermo per infortunio ma ha il contratto in scadenza a Dicembre e può rappresentare un’affare low cost per il futuro. Non titolarissimi e anche li la società dovrà mettere mano ma intanto si guarda ai giovani talenti e l’obiettivo è chiudere il prima possibile ed anticipare diverse squadre attualmente sui due giocatori.