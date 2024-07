Calciomercato Lazio News/ Lotito: “Ho nome dieci volte migliore di Greenwood”. Immobile via? (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LOTITO SPIAZZA TUTTI

Claudio Lotito ha rilasciato una dichiarazione spiazzato sul calciomercato Lazio. Il presidente del club capitolino, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, ha risposto ad una domanda specifica sul mercato che riguardava il probabile arrivo di Mason Greenwood.

Calciomercato Lazio news/ Fabiani vuole un terzino: duello con la Fiorentina per Javi Galan (6 luglio 2024)

Lotito non ha avuto peli sulla lingua e ha dichiarato: “Ora ho un nuovo nome sulla lista che non posso dire, ma è 10 volte migliore di Greenwood“. Qualche giorno prima lo stesso Lotito aveva risposto in maniera criptica sempre su Greenwood dicendo: “Non vendo sogni, ma solide realtà”.

Insomma, due indizi che fanno capire che Mason Greenwood non andrà alla Lazio, a meno che tutto ciò non sia un grande bluff. Di certo c’è solamente che il giocatore si è presentato oggi al centro di allenamento del Manchester United per discutere in maniera chiara e costruttiva del suo futuro.

Calciomercato Lazio News/ Torna di moda Stengs per l'attacco. Le cifre di Dele-Bashiru (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IMMOBILE E CASTELLANOS AI SALUTI

Alla fine, il calciomercato Lazio sembra pronto all’addio del Capitano. Secondo Fantacalcio.it, Ciro Immobile avrebbe trovato l’accordo per trasferirsi in Turchia, più precisamente al Besiktas. Il club di Istanbul ha presentato un’offerta al giocatore ben superiore ai 4.5 milioni percepiti alla Lazio.

Oltre a lui anche Castellanos dovrebbe salutare la Capitale. Il Taty, secondo il Corriere dello Sport, non ha convinto la società biancoceleste che ora attende un’offerta da 20 milioni di euro per la cessione. Su di lui forte la sua ex squadra, il Girona. In caso di addio, pronto l’assalto a Boulaye Dia oppure all’alternativa Samed Bazdar.

Calciomercato Lazio News/ Il Manchester United abbassa le pretese per Greenwood (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DOIG TORNA DI MODA PER LA FASCIA

Il calciomercato Lazio si gioca anche sulle fasce. Baroni ha necessità di rinforzare la parte laterale del campo dunque spuntano vecchi pallini del tecnico biancoceleste. L’idea societaria è quella di dare grande seguito alle volontà dell’allenatore, in modo da fornire una squadra più “pronta” possibile.

Messa da parte l’ipotesi Nuno Tavares, torna di moda il nome di Doig. Sull’esterno scozzese c’era forte il Torino a gennaio, ma il giocatore è poi finito al Sassuolo. Ora i neroverdi, retrocessi in Serie B, sarebbero aperti ad una cessione per guadagnare il più possibile e la Lazio è la squadra più orientata verso l’offerta decisiva.

