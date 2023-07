CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Lotito: “Milinkovic mi ha chiesto di partire”. Ora assalto a… (11 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LOTITO E LA PROMESSA A MILINKOVIC-SAVIC…

Il calciomercato della Lazio è ora focalizzato sulla probabile partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Claudio Lotito in un’intervista a Tag24 ha confermato come la trattativa sia stata avviata, anche se il club aveva proposto un rinnovo contrattuale: “Ho cercato fino all’ultimo di tenerlo, ma quando uno mi chiede per un fatto suo e personale di andare via che posso fare? Noi eravamo disponibili a rinnovare il contratto ed incrementarlo. Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita. Lui mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare“.

Il presidente della Lazio spiega che la situazione di calciomercato va ancora formalmente definita: “Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso. Io non ho parlato di un’offerta giusta, perché se aspettassimo quella giusta non lo cederemmo a quelle cifre. Ho preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno. Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto”.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ZIELINSKI PER IL DOPO-MILINKOVIC

L’offerta di rinnovo di contratto per Milinkovic, secondo Sky Sport, era da 6 milioni l’anno ma il giocatore serbo sta cercando di cambiare area e l’offerta dell’Al-Hilal sarebbe da 30 milioni euro l’anno, spaventosa anche rispetto a quanto poteva potenzialmente proporre la Juventus. Una volta incassati i soldi dall’Arabia, circa 40 milioni per il cartellino, Lotito potrebbe accelerare sugli obiettivi di mercato con la Lazio che non ha ancora chiuso operazioni in entrata. Si parla molto di Domenico Berardi ma l’idea è in realtà di rinforzare subito il centrocampo per puntare su Piotr Zielinski.

Secondo quarto riportato da Sportitalia, Zielinski aveva ricevuto un’offerta di rinnovo di contratto da parte del Napoli (il contratto del polacco scade nel 2024 ed ha dunque un solo anno residuo), ma alle stesse cifre finora percepite e Zielinski potrebbe prendere in considerazione di lasciare il club partenopeo. Come detto con i soldi in cassa di Milinkovic la possibilità di intervenire sul calciomercato potrebbe essere differente per la Lazio che potrebbe sferrare un assalto ben più deciso su Zielinski, cercando di insignirlo del ruolo di erede di un giocatore importante come è stato Milinkovic-Savic per la Lazio.











