Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Zaccagni e Cancellieri nel mirino di due club 22 luglio

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NO AL NAPOLI PER ZACCAGNI

Il calciomercato Lazio continua ad essere bloccato sia in entrata e anche in uscita a giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle scorse ore. I biancocelesti faticano infatti a piazzare alcuni giocatori che non rientrano nei piani per la prossima stagione, avendo difficoltà nel trovare una nuova sistemazione che accontenti i diretti interessati soprattutto sul piano economico.

Al contempo però, il club di Lotito deve vedersela pure con gli assalti delle altre grandi società del nostro campionato e non solo nei confronti dei suoi campioni, come sta accadendo in questi ultimi giorni. Al centro dei rumors è appunto finito Mattia Zaccagni, capitano della prima squadra oltre che elemento offensivo pure della Nazionale italiana.

Proprio nella giornata odierna Zaccagni è tornato ad allenarsi insieme con i suoi compagni, dimostrando di aver ormai quasi del tutto pienamente recuperato dall’infortunio all’inguine che in precedenza lo aveva costretto a lavorare a parte. Il trentenne sarebbe tuttavia finito nel mirino del Napoli, scatenato sul mercato da alcune settimane.

Il numero uno dei partenopei Aurelio De Laurentiis sta cercando di premiare il suo allenatore Antonio Conte soddisfandone tutte le richieste così da confermarsi ai vertici anche nella prossima stagione. L’intenzione dei laziali è in ogni caso quella di trattenere i suoi calciatori migliori non avendo modo di sostituirli e dunque i campani, che pensano già a Nusa del Lipsia, sembrano essere costretti a valutare altri profili se vorranno migliorare il loro organico.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CANCELLIERI PIACE ALL’OLYMPIAKOS

Il calciomercato Lazio è, come dicevamo, intento a cercare di sbloccarsi tramite qualche cessione sebbene ci siano alcuni elementi che non saranno certo svenduti. Il parere del tecnico Maurizio Sarri è un altro fattore determinante per costruire la squadra che affronterà la nuova annata calcistica e nell’elenco dei calciatori che potrebbero essere utili alla causa pare rientrare pure Matteo Cancellieri.

Il ventitreenne romano, che ha ben figurato in amichevole strappando la scena a Noslin, è seguito in Italia dal Cagliari. La Lazio, stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha già comunque detto no ad un’altra società per la cessione di Cancellieri, ovvero l’Olympiakos. Niente da fare dunque per i biancorossi a cui non è bastata una proposta da 8 milioni di euro che sembrava essere congrua alla valutazione del cartellino del classe 2002 e staremo a vedere se Cancellieri avrà modo di aiutare il suo club come tutti di auspicano.