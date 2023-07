Calciomercato Lazio News/ Lotito promette rinforzi. Pedro rinnova, Luis Alberto quasi… (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: MARCOS LEONARDO ORA È PIÙ VICINO

Il calciomercato Lazio, in attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, viaggia a ritmi blandi ma il presidente Claudio Lotito, in una intervista rilasciata a Il Messaggero, ha fatto il punto della situazione: “Ho rinnovato il contratto di Pedro – ha detto il patron bianco-celeste – poi ci sarà Luis Alberto e pian piano i rinforzi giusti per ampliare l’organico per la Champions League”. Insomma, parole chiare che, di sicuro, aprono la strada agli acquisti promessi a mister Maurizio Sarri.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Chiesa, la pazza idea prende forma. Piace Coulibaly (5 luglio 2023)

Il nome più caldo in tal senso è quello dell’attaccante brasiliano Marcos Leonardo. Il tanto atteso vice-Immobile potrebbe arrivare dal Brasile visto che la Lazio ha aumentato negli ultimi giorni l’offerta, portandola a 12 milioni di euro più una percentuale tra il 20 e il 30% sulla futura rivendita del giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Hudson Odoi e Dia, frecce per l'attacco di Pioli (5 luglio 2023)

ORSOLINI, BERARDI O POLITANO?

Servono alternative per la Champions League: Maurizio Sarri ne è consapevole e da tempo ha indicato i suoi nomi per rinforzare la rosa bianco-celeste. Nei giorni scorsi si era fatta insistente la voce di un Domenico Berardi prossimo ad arrivare a Roma ma, dopo le dichiarazioni di Carnevali, la pista sembra più fredda. Per questo la dirigenza capitolina ha sondato due alternative: Riccardo Orsolini è valutato circa 15 milioni di Euro dal Bologna, cifra elevata per la Lazio, disposta ad arrivare fino a 10 milioni. Parti distanti ma non troppo.

Matteo Politano, invece, è in scadenza di contratto nel 2025, attualmente non c’è alcuna trattativa per il rinnovo con il Napoli e, non meno importante, l’ex Inter fa parte del roster del procuratore Mario Giuffredi, lo stesso dei calciatori laziali Casale e Zaccagni, che gode di un ottimo rapporto con il presidente Lotito. I presupposti per intavolare una trattativa, quindi, ci sono tutti senza considerare che l’esterno gode della stima di mister Maurizio Sarri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Molina per la fascia destra. Attesa per Milinkovic (5 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA