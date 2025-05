Calciomercato Lazio News, continua l’asse di mercato.

La stagione si accinge al termine per diversi club e alcuni già pensano alla prossima stagione. Il calciomercato Lazio presto potrebbe entrare nel vivo, il club è ancora in lotta per l’Europa e nel prossimo turno affronterà un test molto complicato in casa dell’Inter di Simone Inzaghi. Intanto il club di Claudio Lotito lavora sul mercato e valuta come rinforzare la rosa.

La Lazio ha acquistato diversi giocatori del Verona negli ultimi tempi, in primo luogo Tchautchauona e Noslin, ma il club non si vuole fermare qui; l’allenatore del club Baroni è infatti l’ex tecnico del club veneto e conosce bene molti giocatori, per questo la Lazio starebbe valutando di inserire altri giocatori in vista del prossimo anno.

La stagione della squadra ha vissuto tanti alti e bassi, ma comunque il club dovrebbe qualificarsi all’Europa e ora bisogna capire solo la competizione che la Lazio disputerà. Nelle ultime ore sono nati nuovi rumors e il club è pronto ad un triplo colpo molto interessante, la Lazio pensa a tre interessanti nomi e profili molto giovani e interessanti, il più interessante è Diego Coppola.

Calciomercato Lazio News, Lazio e non solo: è tripla sfida di mercato

Insomma il calciomercato Lazio potrebbe ricongiungersi in un modo o nell’altro a quello del Verona e quest’asse potrebbe vedere tante novità interessanti. Il club biancoceleste è pronto nuovamente all’assalto per Coppola, giocatore che i veneti valutano poco più di 10 milioni di euro. Su Coppola non c’è solo la Lazio ma ci sono anche Juventus e Milan.

Ma non solo Coppola, la Lazio guarda anche a due nomi del club veneto ed è pronto un triplo colpo con Lotito letteralmente scatenato. Oltre al difensore il club capitolino guarda anche a Jackson Tchatchoua e a Tomas Suslov, due esterni offensivi che potrebbero dare nuova linfa alla squadra di Baroni, costretta a cedere alcuni suoi gioielli.

Tre profili che piacciono molto al calciomercato Lazio potrebbe quindi pescare nuovamente nel Verona, un’asse di mercato piuttosto importante. Il club vuole finire al meglio le proprie partite e la stagione e poi interverrà sul mercato, occhio alle prossime giornate e ovviamente il mercato è legato anche alla competizione e se sarà Conference o Champions League.