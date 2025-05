CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SARRI AD UN PASSO

Il calciomercato Lazio passa dal nuovo allenatore. Come successo alla Roma che ha atteso Gasperini, il Milan con Allegri e il Napoli con la conferma di Conte, anche i biancocelesti hanno dovuto attendere il nome della guida tecnica per farsi un’idea sul da farsi.

Maurizio Sarri non è mai stato così vicino al ritorno alla Lazio da quando ha salutato nel 2024 dopo il suo insediamento datato 2021. La società capitolina è pronta ad offrire un biennale da 2,5 milioni con opzione per il terzo anno più bonus legati alla qualificazione in Champions League (un milione) e all’Europa League (500 mila euro).

Oltre al discorso economico e personale, su Sarri gravitano altri discorsi importanti come quelli del mercato. In primis la richiesta di Maurizio è quella di tenere tutti i big vale a dire Zaccagni, Romagnoli, Rovella, Guendouzi, Mandas, Castellanos e Dia.

Tra i nomi richiesti da Sarri non figurerebbe quello di Nuno Tavares. Ovviamente non si tratta di una dimenticanza, ma di una possibile piega che potrebbe prendere il calciomercato Lazio in uscita con la cessione dell’esterno.

Se si guardano i numeri sarebbe impossibile pensare ad un addio dato che l’ex Arsenal ha offerto la bellezza di 8 assist in 23 partite, praticamente un passaggio vincente ogni tre gare disputate. Il problema però riguarda le presenze, troppo poche a causa di continui problemi fisici.

Spesso Tavares usciva dal campo per infortunio, rientrava qualche giornata dopo e infine era costretto al cambio nel giro di poche gare dal suo rientro. A questo problema va aggiunto il fatto che non sarebbe congeniale per Sarri.

Su di lui però ci sono richieste importanti, anche in Italia, con Milan, Inter e Juventus che sarebbero disposte a correre il rischio degli infortuni pur di accaparrarsi un giocatore che ha comunque dimostrato di sapersi adattare benissimo alla Serie A.

