CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: ECCO GLI OBIETTIVI DI SARRI

La priorità del calciomercato Lazio in questo momento è quella di confermare e “fidelizzare” i calciatori già presenti nella rosa: discorso inevitabile se si pensa al blocco delle operazioni in entrata, ma non così scontato soprattutto nella sua attuazione, per questo Maurizio Sarri si è appena incontrato con Angelo Mariano Fabiani.

Allenatore e direttore sportivo hanno avuto un meeting nel quale concordare le strategie; Claudio Lotito sembra intanto aver promesso che i rinforzi arriveranno nel corso della sessione di gennaio, ma intanto bisogna appunto pensare al tempo presente, e cioè l’evoluzione della rosa.

Sarri ad esempio ha posto un paletto sulla difesa, di Mario Gila aveva già parlato a suo tempo ma anche Alessio Romagnoli è considerato un intoccabile; saranno loro due, già abituati a giocare insieme, a comandare il reparto arretrato e tecnicamente rappresentare una sorta di spina dorsale della Lazio.

Da risolvere invece il nodo legato al portiere, ma questo è un argomento che eventualmente sarà toccato più avanti perché al momento rimane Ivan Provedel il proprietario della maglia. La vera novità in casa biancoceleste però sembra riguardare il ruolo di Nicolò Rovella.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LOTITO VUOLE BLINDARE ROVELLA

Il calciomercato Lazio infatti vuole blindare il suo regista: se prima Rovella era considerato il sacrificio da compiere per implementare la squadra a disposizione di Sarri, adesso le strategie sono cambiate e l’ex Genoa e Monza può rappresentare per il nuovo allenatore il punto focale del centrocampo, naturalmente insieme a Mattéo Guendouzi (e anche qui si tratta di migliorare un’intesa che ha già mostrato i suoi frutti). Ovviamente la Lazio rischia: nel contratto di Rovella c’è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che però ha valenza solo fino al 31 luglio. Tradotto, bisogna sperare che non arrivi l’offerta giusta e intanto Sarri e Fabiani devono lavorare con il calciatore per invogliarlo a rimanere puntando sul progetto e la centralità del calciatore.

Un discorso molto simile sarà fatto con Fisayo Dele-Bashiru, ma soprattutto Reda Belahyane: arrivato a gennaio dal Verona, non ha avuto troppo spazio con Marco Baroni ma adesso potrebbe essere il nome a sorpresa dal quale ripartire, possiamo considerarlo un’alternativa di lusso per la zona mediana del campo. Il tutto ovviamente senza considerare le possibili uscite, per esempio quella di Mattia Zaccagni che come già detto sembra essere entrato nel mirino del Napoli, ma l’idea del calciomercato Lazio sembra davvero essere quella di valorizzare chi già è a Formello.