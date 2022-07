CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Mertens e Romagnoli per completare l’organico

Calciomercato Lazio news, contatti per Dries Mertens

La Lazio si sta attivando sul calciomercato estivo così da fornire nuovi elementi al tecnico Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Stando alle indiscrezioni più recenti, lo stesso allenatore avrebbe parlato in questi giorni con il patron Lotito e nei loro dialoghi sarebbe emerso il nome di Dries Mertens, centravanti belga rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo con il Napoli, club dove avrebbe voluto restare a terminare la sua carriera. Il numero uno De Laurentiis non ha però accontentato la richiesta economica del beniamino dei tifosi offrendogli poco più di un milione di euro, bonus compresi.

Mister Sarri ha un ottimo rapporto con Mertens specie se si pensa all’esperienza felice vissuta dai due proprio ai piedi del Vesuvio e la Lazio di Claudio Lotito potrebbe convincersi ad offrirgli un contratto biennale da 5 milioni di euro, bonus compresi, per convincerlo a sposare la causa dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio news, concorrenza per Romagnoli

Detto dell’attacco, la Lazio punta a migliorare anche la difesa nel corso di questa finestra di calciomercato ed il nome più gettonato in questo senso rimane quello di Alessio Romagnoli, pure lui rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il Milan. I biancocelesti si augurano che il calciatore voglia restare a giocare in Italia dove potrebbe offrirgli 2,8 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni, ovvero qualcosa in meno rispetto ai 3 milioni più bonus richiesti dal suo entourage. Attenzione in ogni caso al Fulham, con i britannici pronti ad accontentarlo addirittura con 4 milioni di euro fino al giugno del 2026.

