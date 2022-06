CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Mertens più di un’idea, Carnesecchi per la porta

Calciomercato Lazio news, Sarri punta Mertens!

Calciomercato Lazio: la squadra allenata da Maurizio Sarri dovrà cambiare molto in vista della prossima stagione, ma l’allenatore spera di poter contare su giocatori in grado di assimilare velocemente il suo sistema di gioco, visto che i primi 12 mesi della sua esperienza capitolina sono stati segnati dalla fatica dei primi tempi, visto il cambio di modulo e di schemi. Un nome ideale per un nuovo innesto che possa però già conoscere le idee del tecnico toscano è quello di Dries Mertens che in casa biancazzurra sta diventando più di un’idea.

Il belga infatti è lontano dal rinnovo di contratto con il Napoli e nella giornata di martedì è trapelato come l’offerta di calciomercato della Lazio sia più alta al momento di quella dei partenopei. Il 30 giugno prossimo Mertens si libererà a parametro zero e il suo vecchio mentore Sarri, che a Napoli lo reinventò da prima punta, gli ha già fatto sapere di ritenerlo potenzialmente importante per il suo progetto a Roma e la proposta potrebbe essere presto valutata.

Calciomercato Lazio news, Carnesecchi per la porta

Per il calciomercato della Lazio c’è però un’altra priorità importante, che è quella relativa al portiere. La Lazio sta valutando diversi problemi ma quello che convince di più è quello relativo a Marco Carnesecchi. Il portiere della Nazionale Under 21, fresco di promozione in Serie A con la Cremonese, piace molto a Sarri e anche per la giovane età sarebbe un profilo ideale, considerando che la Lazio vuole affidare per diversi anni la porta a un nuovo numero uno dopo la partenza di Thomas Strakosha. Per i biancazzurri ci sono anche altre opzioni in ballo, come quella del portiere dell’Empoli Vicario per il quale c’è anche la concorrenza della Fiorentina, ma Carnesecchi avrebbe il gradimento dell’allenatore. Il cartellino del portiere è però di proprietà dell’Atalanta, che non è intenzionata a svalutare il prezzo del suo gioiello. Serviranno almeno 12 milioni di euro, dilazionabili magari con la formula di un primo anno in prestito.

