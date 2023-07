Calciomercato Lazio News/ Milinkovic-Savic: ecco l’offerta monstre dall’Arabia Saudita! (10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SERBO VICINO ALL’ADDIO

Il calciomercato Lazio sembra essere ad una svolta. Milinkovic Savic, infatti, sembra vicinissimo ad un trasferimento in Arabia Saudita. Nella notte al serbo e al club bianco-celeste sono arrivate due offerte irrinunciabili. Per il giocatore sul piatto un contratto di tre anni a circa 20 milioni di Euro a stagione, per il club 40 milioni di Euro per l’acquisto del cartellino, la cifra che il presidente Claudio Lotito si era prefissato per dare il suo ok al trasferimento del suo pupillo, in scadenza di contratto tra un anno.

L’entità della proposta è talmente alta che Milinkovic-Savic sta davvero pensando di lasciare l’Europa e il sogno di giocare in Champions cambiando vita calcistica. Da parte sua, il presidente biancoceleste si trova in una posizione non facile, visto che rischia di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. Con i 40 milioni di Euro che andrebbe a incassare, oltretutto, avrebbe a disposizione le risorse per rinforzare la squadra.

PRONTI GLI AFFONDI PER BERARDI E KERKEZ

Calciomercato Lazio: con i soldi derivanti dall’eventuale cessione di Milinkovic-Savic si andrebbe rapidamente a chiudere alcune trattative che, al momento, vivono una fase di stallo. Su tutte quella relativa a Domenico Berardi: per l’attaccante del Sassuolo c’è ancora distanza tra le parti ma, in caso di miglioramento dell’offerta da parte della Lazio, la fumata bianca sarebbe molto più che probabile.

E poi l’affare Milos Kerkez: con l’ungherese c’è già l’accordo, manca l’ok dell’AZ Alkmaar. La cifra richiesta dal club olandese è di 15 milioni di euro, la stessa prevista per il riscatto di Luca Pellegrini a cui però la Lazio non è finora arrivata. La distanza c’è ed è di circa 5 milioni di Euro, ma anche attraverso i bonus e con i soldi della Champions League la svolta nell’affare è davvero a un passo.

