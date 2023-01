CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Milinkovic-Savic sempre in bilico, Fares sblocca Pellegrini

Calciomercato Lazio news, sirene inglesi per Milinkovic-Savic

In orbita Lazio continua a tenere banco il tormentone di calciomercato relativo alla possibile cessione di Sergej Milinkovic-Savic, dato in partenza da Formello da alcuni anni. Il motivo per cui il serbo non ha sin qui lasciato la Lazio è dovuto alla richiesta del patron Claudio Lotito per il suo cartellino, sempre ritenuta troppo elevata dalle varie pretedenti interessate ad accaparrarsi il centrocampista.

Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, sulle tracce del ventisettenne nato in Spagna, ci sarebbe adesso il forte interesse dell’Arsenal e di almeno un’altra squadra militante in Premier League. Bisognerà vedere se questa sarà la volta buona perchè le richieste del numero uno laziale possa venire accontentate senza dimenticare che il rinnovo del contratto di Milinkovic-Savic, in scaddenza a giugno 2024, sembra lontano.

Calciomercato Lazio news, Fares torna e può sbloccare Pellegrini

Intanto la Lazio potrebbe presto intavolare un’altra trattativa in questa finestra invernale di calciomercato visto il recupero di Mohamed Fares. Il ventiseienne algerino pare aver recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box ma rimane sempre nell’elenco dei partenti dalla Lazio che vorrebbe invece aggiudicarsi Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus ed attualmente in prestito all’Eintracht di Francoforte.

Calciomercato Lazio news, niente Cadice per Luis Alberto

Un altro tormentone di calciomercato in casa Lazio riguarda il possibile addio di Luis Alberto, da tempo desideroso di ritornare a giocare in Spagna sognando il Siviglia. Intervistato da Dazn Spagna, il vice presidente del Cadice, il dirigente Rafael Contreras, ha voluto spiegare: “Luis Alberto? A oggi, come ha detto il presidente, è impossibile. Continueremo nella lotta per seguire il mercato e vedere cosa può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

