CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Mister Sarri piace in Premier, Bonazzoli resta il preferito

Calciomercato Lazio news, sirene inglesi per il tecnico Maurizio Sarri

La Lazio ha il suo bel da fare in questo mese di calciomercato invernale e nelle ultime ore è emersa anche l’indiscrezione riguardante la possibile partenza di mister Maurizio Sarri. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il tecnico toscano potrebbe infatti tornare ad allenare in Premier League dopo l’esperienza vissuta con il Chelsea visto l’interesse espresso nei suoi confronti da Everton, West Ham e Tottenham, dove l’italiano Antonio Conte non sarebbe del tutto soddisfatto come spiegato al Guardian in una recente intervista. Difficile in ogni caso che Sarri lascia la Lazio prima della fine del suo contratto, attualmente valido fino al giugno del 2025, proprio per suo desiderio.

Calciomercato Lazio news, Bonazzoli per migliorare l’attacco

La ricerca di un vice-Immobile è un tormentone di calciomercato che continua a tenere banco in casa Lazio. I nomi in orbita biancoceleste non sono di certo mancati nelle scorse settimane ma i biancocelesti sarebbero poco propensi a darsi da fare per gente come Mariano Diaz del Real Madrid o Lucas Boye dell’Elche mentre il primo estimatore di Antonio Sanabria del Torino sarebbe il direttore sportivo Tare. L’attaccante su cui vorrebbe poter contare mister Sarri è invece Federico Bonazzoli della Salernitana sebbene i campani siano parecchio restii a lasciarlo partire.

Calciomercato Lazio news, proposto anche Basic dopo Mohamed Fares

La Lazio continua dunque a discutere con la Salernitana per avere Federico Bonazzoli già a partire da questa finestra invernale di calciomercato. I capitolini avevano provato a proporre ai granata il cartellino di Mohamed Fares come contropartita tecnica ma gli Ippocampi non sono parsi interessati al giocatore, difficile da piazzare essendo appena stato recuperato dopo un brutto infortunio ad un ginocchio che lo ha tenuto a lungo fermo ai box. Secondo i rumors i laziali cercheranno quindi di proporre Toma Basic ai campani per provare ad arrivare a Bonazzoli.

