Calciomercato Lazio News: Albian Hajdari per sostituire le partenze in difesa

La squadra di Marco Baroni si sta mettendo molto in mostra in questa stagione sia nel complesso che in alcuni singoli che ora stanno attirando gli interessi di grandi squadre che vogliono offrirgli il salto nella loro carriera andando in club che lottano per qualcosa di grande. Il calciomercato Lazio quindi deve trovare i profili giusti che vadano a sostituire i futuri partenti e allo stesso tempo quelli di giocatori che possano arricchire la rosa per portarla a lottare per posizioni più alte del campionato e un percorso più lungo nelle coppe europee, sempre che la qualificazione riesca.

Il nome del calciomercato Lazio che più volte è stato accostato all’addio è quello di Mario Gila, difensore spagnolo che piace a Milan, Inter e Psg tra le squadre note ma sicuramente anche a molte altre, anche Romagnoli poi sembrerebbe aver ricevuto offerte importanti dalla Premier League e dall’Arabia Saudita e di certo non è un incedibile per Lotito. Con l’addio di uno di questi due o entrambi i difensori Fabbiani dovrebbe ricreare il reparto e per farlo vorrebbe procbedere con l’acquisto di un giovane interessante, Albian Hajdari, difensore svizzero classe 2003 del Lugano passato anche dalla Juventus U23 con 25 presenze e 1 gol nella Super League svizzera.

Calciomercato Lazio News: Armand Laurienté il regalo per Marco Baroni

Il calciomercato Lazio poi vuole dare un grande colpo per la prossima stagione a Marco Baroni e per questo sta trattando con il Sassuolo per acquistare il capocannoniere dell’ultima Serie B, Armand Laurienté, l’esterno francese ha deciso di rimanere in neroverde nonostante la retrocessione ma ora potrebbe essere pronto per il salto in una big del calcio italiano. Prima di poter iniziare davvero la trattativa la Lazio dovrebbe riuscire a concludere la cessione di uno dei suoi esterni, ovvero Loum Tchaouna che quest’anno ha avuto poco spazio e non ha mai convinto il tecnico.

Laurienté in questa stagione ha realizzato 17 gol e 6 assist in Serie B contribuendo al ritorno nella massima serie del Sassuolo dopo solo un anno, il suo valore è intorno ai 15 milioni ma la squadra emiliana chiederà una cifra tra i 20 e i 25 milioni per liberare il loro miglior realizzatore. Il suo arrivo alla Lazio permetterebbe a Baroni di avere un giocatore duttile che può giocare sia sulla fascia sinistra, la sua preferita, sia su quella destra che come prima punta in un attacco inedito che punta sulla velocità palla al piede piuttosto che sull’appoggiarsi ad un attaccante centrale.