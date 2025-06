CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PIACCIONO RASPADORI E GEDSON FERNANDES

Il calciomercato Lazio sembra entrare sempre di più nel vivo specialmente dopo l’annuncio del ritorno in panchina del tecnico Maurizio Sarri. La seconda avventura del Comandante alla guida della prima squadra biancoceleste vuole aprirsi nel migliore dei modi e per questa ragione i dirigenti della società capitolina stanno lavorando per sistemare l’organico e soddisfare appunto eventuali richieste dell’allenatore toscano.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, un profilo che piacerebbe avere a disposizione Sarri se parliamo del reparto avanzato sarebbe quello di Giacomo Raspadori. Reduce da due scudetti in tre stagioni con la maglia del Napoli, l’ex Sassuolo non è certo del suo impiego in campo con continuità nella nuova annata calcistica da parte del tecnico Antonio Conte, spingendolo quindi a guardarsi intorno controllando se ci sono o meno squadre a lui interessate.

Secondo Il Mattino, saranno necessari fra i 35 ed i 40 milioni di euro per convincere il Napoli a liberarsi di Raspadori. Il patron De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti specie per rinforzare altre compagini che militano nel nostro campionato ed in ogni caso l’arrivo di Raspadori nella Capitale è legato anche alla permanenza o meno di Castellanos a Roma.

Un altro profilo accostato con una certa insistenza ai laziali è quello di Gedson Fernandes, ventiseienne lusitano legato al Besiktas fino al 30 giugno del 2027. Protagonista con dodici reti e tre assist in quarantanove presenze con i turchi, servirebbero intorno ai 40 milioni di euro per convincere i bianconeri a liberarsene presto. Sulle sue tracce ci sono anche alcune squadre della Premier League e la formula del prestito con diritto di riscatto non sembra soddisfare le Aquile.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL PREZZO DI NUNO TAVARES

Il calciomercato Lazio è attivo da diversi giorni ormai come testimoniato dalla situazione di Nuno Tavares. L’esterno nativo di Lisbona è stato infatti riscattato dai biancocelesti pagando all’Arsenal 5 milioni di euro ma promettendo anche il 35% del ricavato sulla futura rivendita del calciatore. Proprio questo fattore starebbe dunque spingendo il patron Lotito ed i suoi dirigenti a chiedere non meno di 45 milioni di euro se qualcuno volesse aggiudicarsi il classe 2000.

Seguito con grande interesse nello specifico dalla Juventus, il venticinquenne con origini capoverdiane ha impreziosito le sue trenta presenze complessive stagionali fornendo anche nove assist vincenti ai suoi compagni della Lazio. Interpellato da Il Messaggero, il direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani avrebbe dichiarato di aver già rispedito al mittente alcune proposte per il cartellino del portoghese ex Arsenal passato pure da Benfica, Olympique Marsiglia e Nottingham Forest.