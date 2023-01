CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Niente Cadice per Luis Alberto, concorrenza per Bonazzoli

Calciomercato Lazio news, rifiutata la proposta del Cadice per Luis Alberto

La Lazio, anche in questa sessione invernale, è alle prese con il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza di Luis Alberto, dato in uscita da Formello da ormai diverso tempo. Per il fantasista spagnolo nei giorni scorsi i biancocelesti avrebbero ricevuto una proposta riguardante il prestito fino al termine della stagione con ingaggio già pagato proveniente dal Cadice, società che non può permettersi di pagare i 2,5 milioni già promessi all’ex Liverpool come da contratto con gli italiani per resto dell’annata in corso.

Il patron Lotito non ha mai nascosto la volontà di non voler abbassare la richiesta elevata per il cartellino di Luis Alberto nonostante i malumori del calciatore stesso, non sempre in sintonia nemmeno con il nuovo allenatore Maurizio Sarri, ed ha deciso quindi di respingere pure questa nuova proposta. La speranza del trentenne sarebbe sempre quella di poter ritornare a vestire la maglia del Siviglia mentre l’Atletico Madrid di Simeone appare più defilato nella corsa per aggiudicarselo.

Calciomercato Lazio news, piace Bonazzoli della Salernitana

I dirigenti della Lazio, tramite il calciomercato invernale, stanno intanto valutando anche la possibilità di inserire nuovi innesti per affrontare nel migliore dei modi il prosieguo della stagione da qui a giugno ed uno dei calciatori accostati ai capitolini con una certa insistenza è senza dubbio Federico Bonazzoli, di proprietà della Salernitana con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2026. Tuttavia, sulle tracce di Bonazzoli si registra la forte presenza sia della Cremonese che dello Spezia e la Lazio avrà il suo bel da fare se vorrà davvero aggiudicarselo.

