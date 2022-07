CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Niente riscatto per Cabral, grande attesa per Romagnoli

Calciomercato Lazio news, grande attesa per Romagnoli

Il calciomercato estivo è appena cominciato ma in casa Lazio i dirigenti sono da diverso tempo impegnati per consegnare a mister Sarri una rosa competitiva in grado di ottenere qualche soddisfazione nella prossima stagione. Uno dei nomi più caldi accostati ai biancocelesti da molti mesi è quello di Alessio Romagnoli, calciatore rimasto svincolato dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Milan. In Lombardia Romagnoli non ha trovato l’intesa per proseguire la sua avventura in rossonero ed ora è in cerca di una nuova sistemazione.

Stando a quanto rivelato da Tuttosport, il difensore ed i rappresentanti della società laziale dovrebbero incontrarsi ancora una volta in questi giorni per capire se ci sono effettivamente i margini per trovare un accordo o se piuttosto decidere di virare verso altre soluzioni. Inizialmente pareva che la Lazio volesse prima cedere Acerbi ma ora la mancata partenza di quest’ultimo starebbe convincendo l’ambiente ad intensificare gli sforzi per la trattativa con una sorta di ultimatum.

Calciomercato Lazio news, niente riscatto per Cabral

Chi non farà più parte dell’organico della Lazio è Jovane Cabral, il quale non è stato riscattato in questo avvio di calciomercato. Di rientro allo Sporting di Lisbona ma cercato dal Besiktas, a JN Cabral ha spiegato: “Sporting Lisbona? Ho un contratto lì, ci vediamo presto. Qualsiasi cosa voglia fare il club, sono pronto a rispettarla. In testa ho l’obiettivo di essere il giocatore più professionale di tutti. L’importante è crescere ogni stagione. Alla Lazio è stata un’esperienza molto bella, ma non sempre impari giocando poche partite. Sono stato solo un’opzione per Sarri e ho rispettato questa scelta. Di sicuro non credo che nessuno abbia pensato qualcosa di negativo sul mio comportamento. Ho dato tutto sia in allenamento che in partita.”

