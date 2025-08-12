Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. 12 agosto 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, RESPINTI ASSALTI A DELE-BASHIRU

Il calciomercato continua ad essere bloccato per la Lazio in questa sessione di trattative. Salvo sorprese inaspettate, i capitolini non dovrebbero mettere le mani su nuovi giocatori per potenziare l’organico del rientrante tecnico Maurizio Sarri, che sta facendo del suo meglio con la rosa che ha già a disposizione in vista della prossima annata.

A parte i ritorni dai prestiti di Cancellieri e Cataldi, apprezzati nel corso del precampionato, la dirigenza laziale ha portato a termine soltanto i riscatti di cinque elementi e tra questi figura pure il nome di Fisayo Dele-Bashiru. Il nigeriano è diventato un giocatore della Lazio in pianta stabile grazie ai 3,43 milioni di euro versati nelle casse dell’Hatayspor secondo gli accordi prestabiliti.

Il ventiquattrenne originario di Lagos dopo aver salutato i turchi ha firmato un contratto valido fino a giugno del 2028 e lo scorso anno si è dimostrato essere un grande protagonista siglando anche cinque reti e fornendo tre passaggi vincenti ai suoi compagni nelle ventinove presenze totali distribuite fra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

La Lazio ha apprezzato le qualità di Dele-Bashiru ed intende puntare ancora su di lui ed è per questo che avrebbe respinto al mittente gli approcci di alcune società che si sarebbero fatte avanti per il classe 2001 nei mesi più recenti. Secondo Il Messaggero, le Aquile avrebbero appunto già detto di no sia al Milan che alla Juventus in Italia mentre dall’estero si sarebbe fatto avanti il Newcastle, club dalla grande disponibilità economica. Come per Cancellieri, le possibili pretendenti dovranno guardare altrove piuttosto che puntare al tesseramento di Dele-Bashiru.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FABIO RUGGERI ALLA CARRARESE

La Lazio fatica a muoversi nel rinforzare la prima squadra ma sta comunque portando avanti diverse operazioni specialmente se si tratta di calciatori che non vengono ritenuti indispensabili per affrontare la Serie A nel 2025/2026. I capitolini stanno lasciando partire alcuni prodotti del proprio settore giovanile e tra questi figura pure il già esperto Fabio Andrea Ruggeri.

Il ventenne, che in passato ha portato la fascia di capitano della Primavera, starebbe ormai per trasferirsi alla Carrarese per tornare a farsi valere nel campionato cadetto. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, si tratterebbe di un affare a titolo definitivo. Nell’ultima annata calcistica aveva avuto modo di maturare giocando in prestito per la Salernitana con cui ha raccolto ventiquattro presenze totali, impreziosite pure da un assist.