Calciomercato Lazio News/ Nuovo affondo per Ricci. Sow ora è un mistero… (31 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SOLO UNA STRADA PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Lazio sembra essere ormai nel momento cruciale della stagione. Tra il presidente Claudio Lotito e mister Maurizio Sarri pare ci siano delle frizioni e, non a caso, è previsto un incontro tra i due a stretto giro. In tal senso il tecnico avrebbe messo l’accento sul mancato arrivo di Samuele Ricci ma la strada dovrebbe essere ancora aperta. Il centrocampista è stato indicato da Sarri per rinforzare il centrocampo, ma gli assalti sono stati sempre rispediti al mittente. Il Torino ha resistito, nonostante anche il giocatore sia allettato dall’avventura in biancoceleste e dal lavorare col tecnico toscano.

Il centrocampista granata potrebbe essere un nome su cui confluiscono gli interessi societari e le richieste tecniche. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per alzare l’offerta. Si prova a piegare le resistenze di Cairo per portare il centrocampista alla corte di Maurizio Sarri.

DUE NOMI PER IL REPARTO OFFENSIVO

Un altro nome accostato al calciomercato della Lazio è Jesper Karlsson. Sarri aveva chiesto Hudson-Odoi, Lotito sembrava aver aperto ma sono subentrati dubbi sulle condizioni fisiche dell’attaccante inglese, ora vicino al Fulham. In pole adesso, quindi, c’è l’attaccante dell’AZ Alkmaar. Più chiara dopo i contatti con gli agenti del giocatore la valutazione che gli olandesi fanno per il cartellino, intorno ai 15 milioni di Euro più bonus.

In corsa però c’è anche Tete dello Shakhtar Donetsk: l’ala può liberarsi prima di dicembre, quando scadrà il suo contratto con gli ucraini, e dire sì alla Lazio a parametro zero. Situazione di stallo, infine, per Djibril Sow. Nessuna chiamata al club bianco-celeste, il telefono dalle parti di Formello non ha mai squillato. I capitolini attendono ancora una risposta, a questo punto positiva o negativa. Ma al momento la strada per Sow appare davvero in salita.

