Calciomercato Lazio News: l'esterno della Fiorentina prenderebbe il posto dell'ex Arsenal. Sul francese c'è anche il PSV Eindhoven (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO, NUNO TAVARES PUÒ PARTIRE

Il calciomercato Lazio ha tanti nomi in ballo per le prossime trattative. I biancocelesti stanno tenendo in considerazione diversi profili nel caso dovesse partire Nuno Tavares, riscattato dall’Arsenal ma che potrebbe partire immediatamente.

Gli otto assist alla prima stagione in Serie A sono sinonimo di grande qualità, ma i tanti infortuni hanno minato la crescita continua e costante dell’esterno che ora con Sarri potrebbe partire in cambio di una buona somma di denaro.

Calciomercato Lazio News/ Frattesi, clamoroso scambio a sorpresa con l'Inter con Rovella (16 giugno 2025)

Dopo il “no” del giocatore all’Arabia Saudita, seguito dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, restano alcune piste italiane e inglesi sul calciatore, che naturalmente dovrà decidere di pari passo ad un’ottima offerta da recapitare a Lotito.

CALCIOMERCATO LAZIO, 15 MILIONI PER TCHAOUNA

Il calciomercato Lazio si guarda attorno. In caso di addio di Nuno Tavares, potrebbe arrivare Fabiano Parisi della Fiorentina. Il calciatore nato in Campania non ha un ruolo chiave a Firenze e questo dovrebbe agevolare la trattativa.

Calciomercato Lazio News/ Emerson Palmieri, Sarri chiede lui e un super colpo a centrocampo!

Le alternative sono Emerson Palmieri, ex obiettivo e ora al West Ham, e Ben Chilwell del Crystal Palace. In ottica cessioni, a proposito di Inghilterra e Premier League, il Burnley potrebbe risolvere una grana non da poco alla Lazio.

Loum Tchaouna, acquistato per 8 milioni dalla Salernitana, potrebbe finire in Premier League nonostante il pressing degli ultimi giorni del PSV. Il club capitolino potrebbe incassare ben 15 milioni di euro dalla sua cessione.