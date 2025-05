Calciomercato Lazio News: Mario Pasalic idea davanti alla difesa o sulla trequarti

Questa estate il calciomercato Lazio potrebbe vedere diversi cambi nella rosa che Marco Baroni avrà a disposizione la prossima stagione e con cui sarà impegnato in una delle tre competizioni continentali, come è stato anche per gli anni passati infatti con le giuste offerte tutti i giocatori potrebbero partire, anche quelli importanti, con altri che invece stanno faticando a trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. La dirigenza biancoceleste sta quindi valutando diverse opzioni di giocatori che potrebbero prendere il posto di quelli con un piede già fuori da Formello o di quelli che hanno convinto poco.

Una delle ricerche del calciomercato Lazio è a centrocampo dove Guendouzi e Rovella potrebbero avere diverse offerte di mercato, alcune anche importanti, che potrebbero portare alla loro cessione, c’è poi la situazione di Vecino che ha il contratto in scadenza e che sembra intenzionato a trovare una nuova sistemazione. Un giocatore potrebbe essere aggiunto alla rosa in estate e si tratterebbe di Mario Pasalic, trentenne croato dell’Atalanta la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni, le sue caratteristiche lo spingono ad essere più un trequartista ma per l’età avanzata potrebbe essere anche arretrato.

Calciomercato Lazio News: Jackson Tchatchoua al posto di Lazzari

Il calciomercato Lazio è poi alla ricerca di un terzino per la fascia destra dove Manuel Lazzari non ha mai dato troppe certezze sotto la guida di Baroni sia da un punto di vista fisico che per le prestazioni messe in campo, per questo sembrerebbero essere stati individuati due possibili sostituti, il primo è Jackson Tchatchoua, esterno camerunense classe 2001 dell’Hellas Verona con cui ha giocato 35 partite segnando 2 gol e realizzando 2 assist, il secondo invece è Richard Ledezma, ventiquattrenne statunitense del PSV cresciuto come trequartista e poi adattato come terzino.

Se l’acquisto di Pasalic potrebbe anche essere impiegato davanti alla difesa, la ricerca di un sostituto di Dia continua visto che la permanenza di Pedro è ancora in dubbio, la Lazio quindi ha iniziato a chiedere informazioni per un giocatore del nostro campionato che ha dimostrato il suo talento ma in maniera discontinua. Il calciatore è Jurgen Ekkelenkamp, trequartista olandese nato nel 2000 dell’Udinese con cui alla sua prima stagione ha realizzato 3 gol e 2 assist in 33 partite, e che ha dimostrato una grande duttilità giocando sia come trequartista, che come mezzala che come esterno.