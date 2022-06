CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Pazza idea Cavani, Sarri vuole Emerson Palmieri

Calciomercato Lazio news, da Ciccio Caputo a Cavani: chi sarà il vice Immobile?

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi anche attorno alla ricerca di un vice-Immobile. I nomi sono quelli noti, in particolare quello di Ciccio Caputo che dalla Samp potrebbe arrivare a Roma, anche se il club blucerchiato non ha intenzione di fare sconti particolari, almeno stando a quanto recentemente comunicato. Si era parlato anche di Dries Mertens che però continua a valutare la permanenza a Napoli, nonostante l’idea stuzzicante di tornare a lavorare con Maurizio Sarri.

Ma c’è anche un altro nome di calciomercato importante al quale la Lazio starebbe pensando: quello di Edinson Cavani, che in procinto di lasciare il Manchester United sta pensando a tornare in Italia. Per avvicinarsi a Napoli l’uruguagio starebbe valutando anche una proposta della Salernitana, ma la Lazio è alla finestra: sarebbe un nome di calciomercato ad effetto da regalare a Sarri e un vice-Immobile coi fiocchi, oltre che una alternativa che potrebbe anche essere impiegato come esterno nel 4-3-3 di Sarri.

Calciomercato Lazio news, Emerson Palmieri per la Lazio

Calciomercato Lazio: l’esterno sinistro tra le priorità di Sarri. Il tecnico negli ultimi confronti telefonici con il presidente Claudio Lotito avrebbe anche posto l’attenzione sulla necessità di far arrivare nella Capitale un esterno sinistro di ruolo e soprattutto titolare per la difesa. Al momento Sarri può contare su Lazzari, Marusic e Hysaj, tutti destri, oltre a Stefan Radu che oltre ad essere avanti con l’età è stato spesso impiegato anche come centrale, pur essendo l’unico mancino.

Per il ruolo il preferito di Sarri è sempre Emerson Palmieri, che di ritorno al prestito dal Lione sta valutando col Chelsea le soluzioni per il suo futuro. Che non escludono la permanenza a Londra, ma Sarri nella stagione passata al Chelsea ha vissuto con grande fiducia il rapporto con Emerson. Il cartellino dell’esterno non è a buon mercato ma in caso di una cessione eccellente, con Milinkovic e Luis Alberto sempre primi indiziati, l’assalto al terzino della nazionale azzurra potrebbe partire sul serio.

