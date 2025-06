CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PERMANENZA PER PEDRO

Il calciomercato Lazio passa dalle scelte sui possibili e mancati rinnovi. I biancocelesti, prima di qualsiasi discorso relativo ai nuovi arrivi, deve capire come e quanto sfoltire una rosa che per forza di cose dovrà essere ridotta.

La mancata qualificazione in Europa complice un finale di stagione negativo ha stravolto le aspettative della Lazio e come normale che sia, come tra l’altra sta succedendo al Milan, alcuni calciatori non sarebbero felici di giocare una stagione senza Europa.

Come detto in precedenza, ora la priorità va su tutte quelle situazioni in bilico. Pedro è stato l’uomo in più di questa stagione, colui capace di segnare gol molto pesanti nei minuti finali come accaduto contro Inter, Milan e Parma per esempio.

Per l’ex Barcellona, classe 1987, dovrebbe arrivare il prolungamento del contratto per un’altra stagione nonostante l’età elevata: potrebbe essere infatti nuovamente il dodicesimo uomo per una squadra che ha bisogno di una spinta mentale tra Sarri e giocatori carismatici.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TRE PISTE PER VECINO

Il calciomercato Lazio però è pronta a cedere alcuni elementi. Per esempio Matias Vecino, sempre stato un buon rimpiazzo per la formazioni titolare, si può considerare ormai arrivato ai titoli di coda nel club della Capitale.

Su di lui però non è svanito l’interesse ed ecco che ci sarebbero ben tre piste da percorrere ovvero Como, Benfica e Betis. Insomma, l’ex Inter potrebbe ancora decidere di giocare a buoni livelli scegliendo una di queste destinazioni tra Italia, Portogallo e Spagna.

Un altro giocatore a forte rischio cessione è Noslin. L’attaccante fortemente voluto da Baroni non ha reso come ci si aspettasse e Sarri non sembra intenzionato a puntarci. Dunque si aprirebbe una chance per il Torino, proprio dove adesso allenare l’ex tecnico della Lazio.