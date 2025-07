Calciomercato Lazio news: per Lorenzo Insigne c'è una rivale da non sottovalutare, in attacco occhio pure al futuro di Castellanos (oggi 18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: LORENZO INSIGNE SI ALLONTANA?

Lorenzo Insigne è il nome più caldo in questo momento per il calciomercato Lazio, che come è noto sta vivendo un’estate all’insegna dell’attendismo e delle occasioni da cogliere quando possibile. Il fascino di un ritorno con Maurizio Sarri è la carta su cui puntano i biancocelesti per convincere il fantasista classe 1991, ma c’è la forte concorrenza del Sassuolo che potrebbe scompaginare i piani.

Calciomercato Fiorentina News/ Asllani per la mediana, ufficiale un portiere al Milan (18 luglio 2025)

La pista emiliana potrebbe magari essere meno stuzzicante, ma dalla parte dei neroverdi c’è la concretezza di un’opportunità immediata, l’inserimento del Sassuolo è quindi un pericolo concreto per l’ipotesi di vedere Lorenzo Insigne indossare prossimamente la maglia della Lazio per il proprio ritorno nel calcio italiano dopo la triennale esperienza a Toronto.

Calciomercato Atalanta News/ L'Inter insegue l'attacante, ufficiale il ritorno di Sportiello (18 luglio 2025)

L’idea di calciomercato Lazio si basa totalmente sull’intesa fra Sarri e Insigne e l’ex Napoli avrebbe in effetti piacere di tornare a lavorare con il suo vecchio allenatore, il problema è che il club biancoceleste è prigioniero delle proprie difficoltà economiche. Ricordiamo infatti che l’indice di liquidità bloccato impedisce qualsiasi operazione in entrata senza una mossa in uscita per liberare spazio sia in rosa sia nel monte ingaggi.

Serve quindi che tutte le caselle vadano al posto giusto, ma operazioni di questo genere richiedono tempo, ecco allora che il Sassuolo punta a vincere “in velocità”, anticipando le mosse forzatamente rallentate da parte della Lazio del presidente Claudio Lotito, avendo disponibilità economiche molto più immediate.

Calciomercato Roma News/ Rios e Wesley in stand-by, affare fatto per El Aynaoui (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: L’INCROCIO CON IL FUTURO DEL TATY CASTELLANOS

Il Sassuolo infatti è una società con buoni conti economici ed inoltre il club neo promosso in Serie A sta per chiudere la cessione di Armand Laurienté agli inglesi del Sunderland per una cifra di circa 20 milioni di euro, che potrebbero essere decisivi per accelerare i tempi della trattativa per Insigne, che fa gola per qualità ed esperienza e dal canto suo potrebbe apprezzare la disponibilità immediata di un contratto solido. Per il calciomercato Lazio potremmo allora chiederci quali potrebbero essere io movimenti in uscita in particolare in attacco…

Ne ha parlato anche il collega Giulio Cardone de La Repubblica, che ritiene un grave errore “liquidare in modo superficiale” l’interesse del Flamengo per il Taty Castellanos, che non è quindi un’ipotesi tramontata. Sempre secondo Cardone, il club brasiliano continua a seguire l’argentino, che la Lazio vorrebbe trattenere anche perché sarebbe impossibile sostituirlo nell’immediato. Tutto questo in una stagione nella quale la Lazio avrà solamente l’impegno del campionato, con Dia che potrebbe essergli preferito. Da capire anche il ruolo di Noslin, che con l’ok di Sarri potrebbe essere il vice come seconda punta, da questo risico dipenderanno le mosse per Insigne, Sassuolo permettendo.