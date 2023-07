CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Per Ricci si attende… Tameze. Zielinski prima scelta (21 luglio 2023)

Il futuro di Samuele Ricci al Torino è attualmente al centro delle trattative di calciomercato per la Lazio, con la sua permanenza nel club granata messa in discussione. Secondo quanto riportato dal sito Torino Granata, l’ultimo indizio che ha sollevato dubbi sul futuro del giovane talento è la trattativa imminente tra il Torino e il Verona per l’arrivo di Taméze a Torino. Questo potrebbe segnare un cambiamento nella mediana granata, con l’allenatore Ivan Juric che punta a un centrocampo più muscolare.

Sebbene Juric consideri Ricci un elemento importante, sembra che il centrocampista non sia considerato incedibile e ciò ha attirato l’attenzione della Lazio. Le ultime notizie raccolte a Roma fanno emergere un possibile interesse da parte della squadra di Claudio Lotito per il giovane calciatore. La Lazio avrebbe accelerato i tempi per acquisire Ricci, presentando al Torino un’offerta di calciomercato da 20 milioni di euro, comprensiva di bonus, e proponendo l’inclusione di Cancellieri, un altro giovane giocatore che recentemente è stato riscattato dal club biancoceleste.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ZIELINSKI NOME SEMPRE CALDO

Nel frattempo, la Lazio sta anche cercando di rinforzare il proprio centrocampo dopo la partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Come riportato da Sky Sport, la squadra capitolina aveva presentato un’offerta di 15 milioni più bonus al Napoli per Piotr Zielinski, ma il club partenopeo ha rifiutato l’offerta. Zielinski è stato indicato come la prima scelta per un innesto a centrocampo secondo i piani di Sarri. I dirigenti della Lazio sperano di colmare le distanze con il Napoli e poter concludere l’affare.

Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni dell’emittente romana Radiosei, Zielinski sarebbe la scelta preferita da Sarri, ma Gedson Fernandes del Besiktas rappresenterebbe comunque un’alternativa valida. Sarri ha bisogno di calciatori con caratteristiche specifiche per il suo modulo di gioco, e sia Zielinski che Fernandes sembrano soddisfare queste esigenze. Zielinski, in particolare, sembra essere molto interessato all’idea di giocare con Sarri alla Lazio, e ciò potrebbe facilitare l’affare di calciomercato.

