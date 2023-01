CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Più Valeri che Pellegrini, torna di moda Lucas Boyé

Calciomercato Lazio news, Valeri più semplice di Luca Pellegrini

La dirigentza della Lazio sta valutando quali mosse operare in queste fredde settimane di calciomercato ed uno dei ruoli in cui potrebbero esserci dei cambiamenti è quello di esterno difensivo. I biancocelesti vorrebbero aggiudicarsi un nuovo elemento per quella zona del campo ed il nome più caldo in questo senso sembrava essere quello di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus ma ora in prestito all’Eintracht di Francoforte. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, la Lazio non si sarebbe ancora mossa ufficialmente nè coi piemontesi nè con i tedeschi ed il profilo maggiormente indiziato a trasferirsi a Roma sarebbe invece Emmanuele Valeri, di proprietà della Cremonese.

Calciomercato Lazio news, la Salernitana pensa a Mohamed Fares

In ogni caso, se la Lazio vorrà mettere le mani su uno come Valeri dovrà prima completare un’operazione di calciomercato in uscita. Il giocatore che dovrebbe salutare i biancocelesti è Mohamed Fares, esterno sinistro appena recuperato dopo un infortunio che lo aveva tenuto fermo per diverse settimane. Sondato dagli svizzeri del Sion, dove gioca Mario Balotelli, il ventiseienne algerino Fares sarebbe vicino al passaggio alla Salernitana.

Calciomercato Lazio news, idea Boye aspettando gli esami di Immobile

Nel frattempo la Lazio sta ragionando anche sull’acquisto di un nuovo attaccante in questi giorni di calciomercato invernale. I biancocelesti devono infatti fare i conti con l’infortunio rimediato da Ciro Immobile e per il quale si attende l’esito degli esami del caso nelle prossime ore così da capire quale effettivamente sarà il periodo di recupero per il capitano. Per questo motivo i capitolini starebbero tornando ad informarsi per Lucas Boyé, di proprietà dell’Elche e già accostato al club di Formello da un paio d’anni. L’arrivo del ventiseienne argentino è dunque legato direttamente alle condizioni di Immobile.

