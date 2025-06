Calciomercato Lazio news, biancocelesti pronti a lavorare senza sosta

Il calciomercato Lazio è pronto finalmente a entrare nel vivo. La stagione di serie A è completata e il club biancoceleste ha appena annunciato il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Per lui si tratta di un ritorno e il tecnico di Figline ha chiesto garanzie alla società per rinforzare la rosa, servono colpi in ogni reparto del campo e la società lavora per accontentarlo.

Via Baroni e dentro Sarri come nuovo allenatore, la società vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. La Lazio non si è qualificata per l’Europa per la prossima stagione e ora i tifosi vogliono una reazione veemente sul mercato, rinforzi in ogni parte del campo e a partire dalla difesa.

Due difensori, un centrocampista e un attaccante almeno sono le richieste di Sarri e poi potrebbe arrivare qualche altra pedina in caso di cessioni illustri, addii di big dalla rosa. La società vuole comunque blindare Zaccagni, richiesto dal Napoli e da diversi big europei, e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato gli obiettivi concreti del club biancoceleste.

Calciomercato Lazio News, serie di colpi per Sarri: tecnico in attesa

Il calciomercato Lazio inizierà nei prossimi giorni e si partirà dalla difesa con il club biancoceleste pronto a sfidare il Milan per due interessanti obiettivi di mercato. Nel ruolo di centrale difensivo piace molto Diego Coppola del Verona, giocatore accostato a Milan e Juventus e con Lotito pronto a beffare la concorrenza. Per la fascia invece piace Junior Firpo.

Il terzino sinistro del Leeds è in scadenza di contratto a giugno e può firmare con qualsiasi club, il calciomercato Lazio punta Firpo e potrebbe realizzare cosi un colpo a costo zero. Occhio anche a centrocampo dove piace molto Fazzini dell’Empoli, giocatore in uscita dopo la retrocessione ed un vero e proprio pallino di Sarri, tecnico che già lo aveva richiesto in passato.

Occhio poi a ciò che succede in attacco dove serve un giocatore che possa ruotare e giocarsi il posto con Castellanos e manca una vera e propria alternativa all’attaccante. Nel mirino c’è Ioannidis del Panathinaikos ma stuzzica anche l’ipotesi Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter e richiesto ormai da mezza serie A.