Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ecco Shpuza, piace Karetsas 30 luglio 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, KARETSAS IL NOME DI SARRI

Il calciomercato Lazio è sempre saldamente fermo a causa del blocco imposto dal Covisoc. Il club che si allena a Formello sta dunque cominciando a preparare la nuova stagione lavorando unicamente con gli elementi già presenti in organico dopo che lo stesso numero uno Claudio Lotito ha provato a spiegare la situazione della sua società in conferenza stampa.

Il presidente della Lazio è stato accompagnato nella circostanza dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, tornato alla guida della prima squadra dopo le dimissioni presentate nel corso del campionato 2023/2024. Il tecnico toscano ha scherzato sull’argomento rivelando di aver cestinato quella che poteva essere la lista dei desideri per l’organico da allenare.

Tuttavia, tralasciando l’interesse per lo svincolato Lorenzo Insigne, suo pupillo quando si trovava al Napoli, Sarri avrebbe indicato un altro profilo ai suoi dirigenti secondo quanto rivelato da Il Mattino. Il giocatore individuato dall’ex Chelsea per migliorare il centrocampo laziale è Konstantinos Karetsas, giovane talento sotto contratto con il Genk fino al 30 giugno del 2027.

Il diciassettenne, che ha già firmato un assist nella prima di campionato, nella scorsa stagione ha siglato tre gol e quattro passaggi vincenti per i suoi compagni in trentanove presenze totali con i belgi contribuendo alla qualificazione ai preliminari di Europa League. Non potendo operare in entrata, la Lazio non ha cercato di portare avanti la trattativa per aggiudicarselo sebbene non è da escludere che, se le cose non cambieranno entro l’inizio di settembre, si possa tornare a parlarne in vista della sessione di gennaio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ECCO SHPUZA DALL’UDINESE

Il calciomercato Lazio sembra però essersi sbloccato in entrata almeno per quanto concerne il settore giovanile. Nelle ultime ore infatti i laziali si sono accaparrati un altro giovane di prospettiva da inserire nell’organico della formazione Primavera, ovvero Kleo Shpuza. Terzino destro naturale classe 2007, proprio come Karetsas, Shpuza sta lasciando il vivaio dell’Udinese.

I friulani sono una delle squadre più attente ai calciatori che devono ancora crescere ma che hanno già dimostrato di poter sviluppare caretteristiche importanti al fine di esordire nel calcio professionistico vero e proprio. I biancocelesti seguono inoltre Walid El Bouradi, come rivelato da Gazzetta Regionale, ed intanto Shpuza è atteso in prestito gratuito con diritto di riscatto.