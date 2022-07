CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Provedel è ormai ad un passo e Acerbi non viene convocato

Calciomercato Lazio news, Provedel in arrivo con Dragowski allo Spezia

Il tormentone di calciomercato relativo al portiere sembra essere ad un passo dalla sua conclusione per la Lazio. Rimasti orfani di Pepe Reina e di Strakosha, i biancocelesti si sono nel frattempo aggiudicati Luis Maximiano dal Granada ma il tecnico Maurizio Sarri continua ad aver bisogno di un altro estremo difensore da alternare al neo arrivato, magari potendo contare su un elemento che abbia anche una certa esperienza in Serie A.

Il nome caldo in questo senso rimane quello di Ivan Provedel, di proprietà dello Spezia che si è sempre opposto alla partenza del suo calciatore non avendo ancora a disposizione un’alternativa a cui affidarsi. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, i liguri starebbero acquistando Dragowski dalla Fiorentina ed in questo modo si starebbero preparando a cedere Provedel alla Lazio. L’affare potrebbe essere definito già entro la fine di questa settimana.

Calciomercato Lazio news, Acerbi non viene convocato per il ritiro

In casa Lazio continua a rimanere in sospeso il futuro di Francesco Acerbi in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Il difensore centrale, nonostante il contratto valido fino a giugno del 2025, rimane in rotta con i tifosi e la società e la sua esclusione dall’elenco dei convocati per il ritiro prestagionale in Germania è un altro indizio riguardante il suo addio ai biancocelesti. Sulle sue tracce si registra la presenza dell’Inter mentre il Monza si è chiamato fuori dopo le parole dell’amministratore delegato Adriano Galliani a Sportitalia.

