Il calciomercato Lazio si affida agli svincolati come Giacomo Bonaventura. Ivan Provedel cessione sicura in Serie A

Calciomercato Lazio News: Ivan Provedel scaricato da Sarri

I biancocelesti si trovano in una situazione difficile visto che per questa sessione di trasferimenti non potranno fare alcun movimento in entrata dopo il blocco del mercato da parte della UEFA, gli acquisti quindi saranno il riuscire a trattenere i migliori giocatori nonostante la non partecipazione a competizione europee. Il calciomercato Lazio quindi difficilmente cederà i propri titolari se non per offerte irrinunciabili e per aggiungere giocatori alla rosa potrà esclusivamente fare affidamento ai giocatori svincolati che dal 1 ottobre potranno essere sotto contratto.

Chi però potrebbe lasciare nonostante il mercato bloccato è il portiere Ivan Provedel che nella scorsa stagione ha visto il suo ruolo definitivamente sottratto da parte di Mandas che ha dimostrato maggiore modernità nelle sue caratteristiche e che per la sua giovane età ha maggiore prospettiva di crescita. L’ex Spezia quindi è destinato a partire per trovare minutaggio e la soluzione potrebbe essere il Torino che vuole un nuovo portiere così da mettere Milinkovic-Savic in panchina per la sua decisione di non rinnovare, la richiesta di Lotito è di 3 milioni e il trasferimento potrebbe anche essere a titolo definitivo.

Calciomercato Lazio News: Giacomo Bonaventura e le altre suggestioni tra gli svincolati

Per quanto riguarda invece le operazioni in entrata il calciomercato Lazio ha individuato tre giocatori svincolati che potrebbero aiutare ad allungare le rotazioni e a dare a Maurizio Sarri più scelta nello schierare la formazione. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Giacomo Bonaventura che dopo l’anno di esperienza nel campionato saudita con l’Al Shabab è rimasto senza contratto e potrebbe mettersi a disposizione del tecnico toscano che potrebbe anche sfruttare al meglio le sue caratteristiche da mezzala d’inserimento e fargli completare il centrocampo con Guendouzi e Rovella.

Il secondo giocatore nel mirino del calciomercato Lazio è seguito da diverse squadre, tra cui anche il Milan e potrebbe essere difficile da convincere, se non fosse che fino a questo momento è rimasto ancora senza nessuna vera offerta, si tratta di Junior Firpo, terzino sinistro della Repubblica Dominicana che ha terminato il suo contratto con il Leeds che ha aiutato a tornare in Premier League. L’ultimo nome invece è quello di Dominic Calvert-Lewin, attaccante ex Everton che potrebbe essere contattato in caso di cessione di Castellanos ma che porterebbe caratteristiche diverse più da punta d’area.