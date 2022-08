CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Quanta concorrenza per Sergio Reguilon del Tottenham

Calciomercato Lazio news, le parole del tecnico Maurizio Sarri

In casa Lazio la dirigenza, in questi giorni finali della sessione di calciomercato, prosegue il lavoro di potenziamento della rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. Alla vigilia della sfida di questa sera contro l’Inter, proprio mister Sarri è intervenuto in conferenza stampa toccando anche l’argomento mercato ma senza volersi sbilanciare più di tanto dopo i rumors emersi riguardo al possibile arrivo di un nuovo terzino dal piede sinistro naturale.

OSIMHEN AL MANCHESTER UNITED?/ Calciomercato, al Napoli 150 mln più Cristiano Ronaldo

La guida dei biancocelesti ha spiegato, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Terzino sinistro simile a Lazzari? Non devo sceglierlo, c’è chi lo fa di lavoro perché devo farlo io? Penso alla partita in questo momento, sono preoccupato per voi, tra 4-5 giorni finisce il mercato, non so di cosa parlerete.” L’allenatore laziale ha anche parlato di Matias Vecino, ex interista arrivato a parametro zero qualche settimana fa: “Vecino ha fatto una partita ordinata, ha fatto benino ed era difficile pretendere di più. È appena arrivato, ha fatto una preparazione da solo, per forza deve ancora crescere. Mi è piaciuto come si è posto al gruppo.”

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Presentati Raspadori e Simeone: "Che emozione giocare qui"

Calciomercato Lazio news, diversi club interessati a Sergio Reguilon

Il ruolo di nuovo terzino sinistro per la Lazio in questi ultimi giorni di calciomercato estivo potrebbe essere ricoperto da Sergio Reguilon, in uscita dal Tottenham di Antonio Conte nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2025. Stando a quanto emerso recentemente, sulle tracce del venticinquenne spagnolo si registra la presenza di diverse squadre come la Juventus in Italia, l’Atletico Madrid in Spagna ed il Fulham in Premier League. Quest’ultima soluzione permetterebbe al calciatore di non dover lasciare Londra.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus news/ Ufficiale Milik, Allegri: "Sono molto contento di lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA