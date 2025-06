Calciomercato Lazio News: i biancocelesti cercano un attaccante e un regista di centrocampo e volgono lo sguardo a Edimburgo.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SI ESPLORA IL MONDO BRITANNICO

Come abbiamo già visto in questi giorni, il calciomercato Lazio è alla ricerca soprattutto di due profili: un regista che possa prendere il posto di Nicolò Rovella, diventato l’oggetto del desiderio dell’Inter che deve sostituire Hakan Calhanoglu, e un “numero 10” che i biancocelesti non hanno più avuto nella rosa dall’addio di Luis Alberto, ed è un ruolo che Maurizio Sarri avrebbe richiesto.

Su quest’ultima voce, abbiamo anche detto che la Lazio si è rivolta al calciomercato britannico: i nomi di Chris Rigg e Lennon Miller li abbiamo fatti, stiamo ora in Scozia perché ci sarebbero altri due profili interessanti che giocano nell’Hibernian.

Il club che rappresenta la parte cattolica di Edimburgo ha centrato il terzo posto in campionato: ottimo risultato considerando che Celtic e Rangers sono inarrivabili o quasi, e dunque alcuni calciatori si sono fatti notare.

Il primo è quel trequartista che vorrebbe Sarri: Josh Campbell, classe 2000, prodotto del vivaio biancoverde con la capacità di arretrare la sua posizione e dunque poter essere anche il post-Rovella. Ha chiuso la sua stagione con 4 gol e 6 assist: non un giocatore che vede la porta, ma un uomo d’ordine che può rappresentare una buona alternativa.

L’IDEA PER L’ATTACCO

Sicuramente poi il calciomercato Lazio deve risolvere il nodo legato all’attacco, che nella passata stagione si è poggiato troppo sugli alti e bassi (compresi gli infortuni) di Valentin Castellanos, su un grande veterano come Pedro che certamente non può reggere tutta una stagione su certi ritmi e ancora su scommesse che i biancocelesti non hanno vinto, almeno per il momento. Ora potrebbe essercene un’altra: i profili valutati sono due, sempre dall’Hibernian, e molto diversi. Il primo è quello di un veterano: Martin Boyle, che a dire il vero sarebbe un esterno naturale. Australiano di passaporto, stagione da 20 gol in 44 partite ma anche una carta d’identità che parla di 32 anni compiuti.

Il secondo elemento ha nove anni in meno, ed è tutto da “crescere”: Kieron Bowie, arrivato dalle giovanili del Fulham, ha garantito 6 reti nella sua prima stagione tra i grandi e una buona adattabilità anche a giocare sulle corsie (è un mancino). Con due milioni di euro, qualcosa di più, la Lazio può portare a casa sia Campbell che Bowie o Boyle: naturalmente si tratta di scommesse, non tanto calciatori che possano essere subito titolari ma idee low cost per migliorare la rosa, aumentarla numericamente e provare anche a fare un eventuale colpo su future plusvalenze. Staremo allora a vedere, ma potrebbero essere piste concrete almeno per mettere sul tavolo una trattativa.