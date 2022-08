CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Reguilon o Marcos Alonso in corsia, Valencia su Akpa Akpro

Calciomercato Lazio news, Reguilon o Marcos Alonso sull’esterno

La dirigenza della Lazio si è già mossa parecchio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato ma potrebbero arrivare ulteriori nuovi innesti al fine di completare la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste preferirebbe poter contare su un esterno sinistro naturale senza dover adattare altri elementi già presenti in organico e nelle ultime ore si è parlato molto dell’interesse nei confronti di Sergio Reguilon, in uscita dal Tottenham.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Fabian Ruiz vicino al PSG, diversi club su Demme e Gaetano

La società del patron Claudio Lotito potrebbe tentare di aggiudicarsi lo spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto ma sulle tracce di Reguilon si segnala anche la forte presenza del neo promosso Nottingham Forest, in cerca di rinforzi per tentare di mantenere la categoria. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, un’alternativa per la Lazio potrebbe essere rappresentata da Marcos Alonso, nella lista dei partenti del Chelsea di Tuchel. Il trentunenne è stato scalzato dall’arrivo di Marc Cucurella e potrebbe decidere di trovarsi una nuova sistemazione per giocare altrove con maggior continuità.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Allegri: "Rabiot ci serve. Miretti, Rovella, Fagioli..."

Calciomercato Lazio news, il Valencia pensa ad Akpa Akpro

Oltre ad eventuali nuovi innesti, in casa Lazio bisogna lavorare pure sulle cessioni per questa parte finale del calciomercato estivo. Ci sono infatti alcuni giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società per l’immediato futuro ed in questo elenco figura anche il nome di Jean-Daniel Akpa Akpro che, secondo quanto riportato da Las Provincias e Foot365, sarebbe finito nel mirino del Valencia di mister Gattuso. Gli spagnoli lo accoglierebbero in prestito secco dopo aver rispedito al mittente le proposte pervenutegli da Salernitana e Lecce poichè desideroso di giocarsi le proprie carte con la Lazio.

LEGGI ANCHE:

Acerbi all'Inter?/ Calciomercato news, c'è l'accordo ma la società e i tifosi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA