CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Reguilon sembra sempre più lontano, i dettagli

Calciomercato Lazio news, Sergio Reguilon verso l’Atletico Madrid

La Lazio ha investito parecchio nel corso della sessione estiva di calciomercato che sta ormai per terminare ma il lavoro della dirigenza potrebbe non essere ancora concluso in maniera definitiva. I biancocelesti potrebbero infatti provare a mettere le mani su un terzino sinistro naturale così che il tecnico Maurizio Sarri non sia costretto ad adattare altri calciatori in quel ruolo ed il nome più caldo in questo senso sembrava essere quello di Sergio Reguilon, di proprietà del Tottenham.

Joao Gomes al Milan?/ Calciomercato news, seguito pure un centrocampista del Flamengo

L’italiano Antonio Conte non considera però l’esterno spagnolo come un elemento imprescindibile su cui puntare ed infatti il venticinquenne Reguilon si sta guardando intorno in cerca di una nuova sistemazione. Tuttavia, secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, l’Atletico Madrid sarebbe ormai vicino ad accaparrarsi Reguilon dato che la squadra di mister Simeone ha bisogno di trovare un sostituto per Renan Lodi, ad un passo dal trasferimento agli inglesi del Nottingham Forest. A questo punto la Lazio, così come la Juventus che monitorava a sua volta questi giocatori, dovrà guardare altrove se vorrà potenziarsi in quella zona del campo.

Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato, Spalletti: "E' dura ma chi non lo vorrebbe..."

Calciomercato Lazio news, Luis Alberto allontana i rumors

Accostato per lungo tempo al Siviglia, la Lazio ha deciso di trattenere Luis Alberto anche in questa finestra di calciomercato estivo. Intervistato dai canali social biancocelesti dopo il successo sull’Inter, lo spagnolo ha dichiarato: ” Era da tempo che non lo facevo gol, oggi è arrivato al momento giusto. Tra le big mi mancava solo l’Inter, lo dicevo oggi a Patric e Pedro. Quest’estate hanno parlato tutti di me, io preferisco parlare sul campo. Faccio di tutto per aiutare la squadra, ora mi sta capitando di giocare di meno ma la stagione è ancora lunga. Ora è il momento di crescere e far bene in questa nuova stagione. La cena di squadra? E’ da tanto tempo che lo dico, questa squadra è una famiglia, sono cambiati tanti giocatori ma ogni anno dimostriamo che c’è un grande gruppo. Abbiamo fatto solo tre partite, ma è un buon inizio. Dobbiamo continuare così e vediamo tra 20 partite se sarà così. “

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli news/ Il Lione pensa a Elmas, all. PSG: "Navas ora c'è ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA