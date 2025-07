Il calciomercato Lazio sta trattando il rinnovo con Alessio Romagnoli. Per Valentin Castellanos rifiutata un'offerta dal Brasile

Calciomercato Lazio News: secco no per la cessione di Valentin Castellanos

Gli ultimi giorni del calciomercato Lazio sono stati molto movimentati anche se non per i motivi che i tifosi vorrebbero, infatti la dirigenza biancoceleste è stata contattata da alcune squadre con offerte per alcuni giocatori importanti della rosa sulla cui cessione però Lotito ha messo un veto, in quanto non possono essere rimpiazzati.

La situazione della squadra è tutt’altro che semplice, Maurizio Sarri aveva in mente alcuni obiettivi di mercato quando è stato contattato per tornare a Roma e alcuni giocatori non sono più così convinti di voler sposare il progetto anche senza le coppe europee.

Uno dei giocatori per cui era arrivata un’offerta ufficiale è l’attaccante titolare della squadra, Valentin Castellanos, che con Sarri aveva trovato la prima titolarità per poi diventare l’attaccante di riferimento nella scorsa stagione con cui ha giocato 40 partite in tutte le competizioni segnando 14 gol e fornendo 8 assist.

A presentare un’offerta sono i brasiliani del Flamengo che hanno proposto 25 milioni per l’argentino, cifra giusta per il prezzo del giocatore ma molto lontana dalla richiesta che fa Lotito che ha rifiutato in tronco per non perdere un pezzo importante della squadra.

Calciomercato Lazio News: Alessio Romagnoli si riapre la pista rinnovo

Il calciomercato Lazio non potrà aggiungere giocatori nuovi alla rosa ma potrà reintegrare alcuni tra quelli che lo scorso anno sono stati in difficoltà o che sono sembrati essere lontani dalla squadra nel loro futuro, tra questi c’è Alessio Romagnoli, che nonostante sia tifoso della squadra era in rotta con la società. Maurizio Sarri ha parlato con il giocatore e lo ha convinto della bontà del progetto e dell’importanza della sua permanenza e del ruolo che tornerà ad avere dal prossimo anno convincendolo a rinnovare con i biancocelesti per altri 3 anni portando il contratto alla scadenza nel 2030.

Altri giocatori che sembrano essere al centro di possibili offerte di mercato sono Nuno Tavares, Guendouzi e Gila, tutti e tre incedibili per i dirigenti biancocelesti in questa sessione di mercato e soprattutto con una valutazione intorno ai 40 milioni e che in alcuni casi tocca anche i 50.

Per il terzino portoghese hanno chiesto informazioni il Milan e la Juventus che però sono spaventate dal costo che potrebbe raggiungere, il centrocampista francese invece piace in Inghilterra dove può tornare più maturo calcisticamente e sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche atletiche.