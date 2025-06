Il calciomercato Lazio vive un periodo al momento di grande stallo. L'indice di liquidità frena notevolmente il club biancoceleste e Sarri

Calciomercato Lazio news, biancocelesti in netta difficoltà

Il calciomercato Lazio ancora deve partire e al momento – complice le ultime dichiarazioni del patron Claudio Lotito – c’è davvero grande preoccupazione tra i tifosi. Il presidente ha sottolineato i problemi legati all’indice di liquidità e al momento i rumors sul mercato sono praticamente tutti in uscita mentre non c’è nulla o quasi in entrata.

Sarri chiede un rinforzo per reparto, in attacco piace Francesco Pio Esposito e non è da escludere un’operazione in prestito, poi a centrocampo non è da escludere il ritorno di Folorunsho mentre in difesa piace Fabiano Parisi per la fascia, un giocatore che Sarri ha sempre apprezzato ma ribadiamo tutto è legato alle uscite, in particolare in difesa.

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra Bournemouth e Lazio per il laterale biancoceleste Tchaouna ed il giocatore potrebbe garantire un’interessante plusvalenza alla società capitolina, gli inglesi hanno offerto 12 milioni di euro, il club chiede qualcosina in più ma con i bonus si può chiudere e da qui potrebbe partire il mercato.

Calciomercato Lazio news, possibile addio eccellente a sorpresa

Ma non solo Tchaouna, il calciomercato Lazio potrebbe vedere un’altra cessione eccellente e Sarri ha fatto la lista degli incedibili o meno. Sono destinati a restare ad esempio Alessio Romagnoli e Gila, giocatore molto richiesto e che il tecnico considera fondamentale in vista della prossima stagione. Occhio anche poi alla situazione a centrocampo.

Rovella piace all’Inter per il post Calhanoglu, si è discusso anche di un possibile scambio con Frattesi ma al momento è un’ipotesi improbabile, specialmente per valutazioni abbastanza differenti tra le parti e i biancocelesti pensano di puntare sul regista e su Guendouzi, apprezzato in particolare dal Marsiglia e da club di Premier League.

Intanto Sarri è impaziente e attende rinforzi, al momento vige una situazione di stallo e c’è preoccupazione, ma in casa biancoceleste sono stati tutti chiari, prima cessioni e poi rinforzi. Una pedina che potrebbe salutare per una buona offerta è Nuno Tavares, era un opzione per l’Al Hilal che alla fine ha scelto Theo ma occhio anche ad altri club arabi.