Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Pure Gila, Guendouzi e Rovella da trattenere 19 luglio 2025

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ROMAGNOLI E GILA SUBITO

Il calciomercato Lazio continua ad essere bloccato con buona pace degli addetti ai lavori e tra i malumori espressi in questi giorni da gran parte dei tifosi. Aspettando di operare come si deve in entrata, magari completando qualche cessione, i dirigenti biancocelesti stanno riflettendo su alcune situazioni interne da sistemare.

In casa laziale si sta appunto ragionando sui rinnovi di contratto di alcuni calciatori ritenuti funzionali al progetto della prima squadra anche per i prossimi anni, a cominciare da Alessio Romagnoli. L’ex milanista sembrava potesse lasciare il club che tifa fin da bambino dopo che erano circolate voci riguardanti delle mancate promesse mantenute dalla società nei suoi confronti, oltre che alla necessità di monetizzare in chiave mercato.

La volontà di Romagnoli non è mai davvero parsa quella di voler salutare i colori tanto amati e adesso si parla di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027. All’inizio della prossima settimana infatti dovrebbe essere ufficializzato il prolungamento fino al 2029 con adeguamento di stipendio permettendogli così di guadagnare 3 milioni di euro più bonus a stagione.

Un altro elemento che la Lazio vorrebbe tentare di trattenere è lo spagnolo Mario Gila. Secondo le indiscrezioni, l’agente del calciatore classe 2000 avrebbe rinviato i discorsi relativi alla permanenza dell’assistito al termine della prossima stagione, e dunque quando il suo contratto scadrà entro un anno. Se la Lazio vorrà proseguire a lungo con mister Sarri, allora entrambi i calciatori saranno utili al gioco del toscano.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ANCHE GUENDOUZI E ROVELLA

I nomi di Romagnoli e Gila non sono però i soli ad occupare i pensieri riguardanti i calciatori da blindare per il futuro se si parla del calciomercato Lazio. Insieme a loro ci sono almeno altri due tesserati che hanno contribuito spesso alle prestazioni positive ottenute in campo dalla squadra, a cominciare da Matteo Guendouzi. In scadenza a giugno 2028, il ventiseienne non verrà ceduto per meno di 50 milioni di euro come previsto dalla clausola rescissoria pattuita.

Il centrocampista francese riceverà un adeguamento di stipendio dal prossimo anno così da cercare di convincerlo a rimanere a Formello il più a lungo possibile. Un discorso molto simile vale anche per Nicolò Rovella, il quale sembrava esser finito nel mirino dell’Inter ma adesso rimangono sulle sue tracce alcune compagini che militano in Premier League. Il 31 luglio scadrà la clausola rescissoria da 50 milioni presente sul suo contratto e la Lazio si augura che nessuno si presenti con un’offerta congrua così da riconsiderare la sua presenza oltre il 2028.