CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Romagnoli, proseguono i discorsi con l’agente. Ecco Casale

Calciomercato Lazio news, Romagnoli dipende dal suo agente

La Lazio si sta muovendo parecchio in questi primi giorni di calciomercato estivo. Il nome più caldo accostato ai biancocelesti è quello di Alessio Romagnoli, difensore svincolato che ha concluso la sua avventura con il Milan da Campione d’Italia e che potrebbe ora accasarsi nella sua squadra del cuore. Stando alle indiscrezioni più recenti, il calciatore avrebbe trovato l’intesa con la società del patron Claudio Lotito venendo a percepire 3 milioni di euro più bonus.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Preso Dodô, visite per Jovic e piace Luis Alberto

Nulla da fare dunque per i londinesi del Fulham che avevano proposto al calciatore un ingaggio da 4 milioni ma, per il momento, la trattativa rimane in stallo. Il problema principale sarebbe infatti legato alle commissioni che spetteranno all’agente del ventisettenne di Anzio, il procuratore Enzo Raiola, che avrebbe chiesto più di due milioni di euro. Il numero uno della Lazio non avrebbe gradito questo aspetto minacciando di far saltare l’affare e nei prossimi giorni sono attese novità in questo senso.

Pogba alla Juventus/ Calciomercato news, il francese annuncia il ritorno via social!

Calciomercato Lazio news, visite mediche per Casale

Aspettando di scoprire se il futuro di Romagnoli sarà effettivamente alla Lazio, intanto i capitolini stanno completando un altro acquisto per questa finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Nicolò Casale, difensore proveniente dall’Hellas Verona che in giornata ha effettuato le visite mediche di rito presso la clinica Paideia. Lo stesso calciatore ventiquattrenne ha affermato, come riporta Calciomercato.com: “Realizzo un sogno e non vedo l’ora di partire. Il corteggiamento di Sarri è stata una delle cose principali che mi ha coonvinto a venire in questa grande società. C’è poco da dire, sono in un grnade club e non vedo l’ora di iniziare, aspettiamo l’ufficialità. Ho una grande forza per iniziare.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ufficiale Ederson e Lovato firma con la Salernitana

© RIPRODUZIONE RISERVATA