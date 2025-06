CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ROMAGNOLI NON SI MUOVE

Il calciomercato Lazio richiede diverse operazioni dall’arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico, ritornato nella Capitale, ha parlato a lungo con Claudio Lotito prima di firmare, in modo tale da avere certezze sulla finestra estiva.

Il patron biancoceleste ha rassicurato Sarri ed ecco che la firma è arrivata. Ora servono i colpi per una Lazio che il prossimo anno non avrà competizioni europee. Una notizia negativa, ma che può essere vista come un bicchiere mezzo pieno considerando l’imminente stagione.

Non avere le coppe, situazione condivisa con il Milan, potrebbe regalare energie importanti per puntare ad un piazzamento in Champions League tramite campionato. D’altronde la passata annata ha visto la Lazio crollare fisicamente nella seconda parte di stagione.

Quali saranno i primi colpi di calciomercato? Partiamo da un rinnovo, quello di Alessio Romagnoli. Laziale dalla nascita, il difensore ex Milan è sempre più un perno dei capitolini e non sembra affatto intenzionato a cambiare squadra.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, POSSIBILE SCAMBIO PER TCHAOUNA

Il calciomercato Lazio però qualche cessione la deve fare. La rosa è lunga considerando solo due competizioni, tra cui la Coppa Italia, e quindi bisognerà sfoltire la lunga lista di calciatori attualmente a Formello.

Oltre ai vari Basic, Pellegrini, Hysaj e tutti coloro che non fanno più parte del progetto tecnico, c’è da capire cosa fare con Mandas. Il portiere ha ormai preso il posto a Provedel, ma non c’è ancora la certezza che rimanga.

Secondo quanto riportata dal Messaggero, Wolverhampton e Southampton starebbero pensando proprio al classe 2001 per blindare la propria porta. La Lazio dovrà scegliere se strizzare l’occhio al progetto tecnico o più al lato economico.

Un calciatore che invece i biancocelesti sanno già di dover vendere è Tchaouna. Il francese non ha dimostrato il valore espresso alla Salernitana e la società vorrebbe cercare di sbarazzarsene prima che crolli ulteriormente il suo valore.

Come riporta il Corriere dello Sport, il PSV sarebbe ben disposta ad accogliere il classe 2003. Oltre ad un’offerta cash, si sta valutando anche un possibile scambio o con la mezzala Til oppure con il difensore Flamingo.