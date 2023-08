Calciomercato Lazio News/ Rovella ufficiale, Pellegrini a breve: doppio colpo! (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: ROVELLA IL NUOVO REGISTA

Tra ieri e oggi il calciomercato Lazio ufficializza due operazioni in sinergia con la Juventus. Una è già stata messa nera su bianco: si tratta dell’acquisizione di Nicolò Rovella, centrocampista che la Vecchia Signora aveva prelevato dal Genoa per poi lasciarlo in prestito al Monza. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro: diciamolo pure, una cessione strana da parte della Juventus che sembrava essersi messa in casa quel regista che tanto mancava, un calciatore giovane sul quale costruire un centrocampo tutto italiano insieme a Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Invece, adesso Rovella è un calciatore della Lazio: dal punto di vista della società biancoceleste si tratta certamente di un acquisto che potrebbe rivelarsi determinante.

Rovella infatti può essere il playmaker basso che Maurizio Sarri l’anno scorso non ha mai avuto: l’esperimento Marcos Antonio è fallito quasi subito, l’allenatore toscano ha insistito con Danilo Cataldi davanti alla difesa ma era una soluzione di adattamento. Oggi con Rovella la Lazio potrebbe fare quel salto di qualità tanto sperato e importante nell’uscita del pallone: chiaramente sarà il campo a dirci se le cose staranno in questo modo, di certo però è un affare di calciomercato che, anche dopo la partenza di Sergej Milinkovic-Savic, potrebbe servire alla Lazio per essere ancora più competitiva, magari provando a giocarsi lo scudetto nella bagarre della nostra Serie A.

FIRMA ANCHE LUCA PELLEGRINI

Sempre per quanto riguarda il calciomercato Lazio, è poi attesa la firma di Luca Pellegrini: il terzino sinistro si trasferisce dalla Juventus con la stessa formula, ma l’obbligo di riscatto in questo caso scatterà nel 2025 e dunque si tratta di un prestito biennale. Pellegrini nella Juventus aveva giocato nella stagione 2021-2022, poi era andato in prestito all’Eintracht Francoforte ma senza troppe fortune; rientrato dopo sei mesi in Italia, lo aveva preso proprio la Lazio e Maurizio Sarri aveva concesso all’esterno – cresciuto sull’altra sponda del Tevere, quella giallorossa – 7 apparizioni in Serie A e una in Conference League. Nonostante questo, la Lazio ha comunque deciso di puntare forte su di lui: Pellegrini potrebbe essere anche titolare sulla sinistra.

Al momento infatti il ruolo sarebbe occupato da Elseid Hysaj e Adam Marusic: entrambi sono giocatori che possono stazionare anche sulla corsia destra, anzi quella sarebbe la fascia di competenza sia dell’albanese che del montenegrino. Luca Pellegrini è invece un mancino che cambia lo spartito tattico della squadra biancoceleste: Sarri ha deciso di puntare forte su di lui e ora vedremo come il calciatore del 1999 si inserirà in una squadra che sarà impegnata anche in Champions League, e dunque avrà bisogno di tutti gli effettivi a disposizione. Sia come sia, questa doppia operazione di calciomercato con la Juventus appare decisamente interessante.











