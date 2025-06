Calciomercato Lazio News: l'allenatore dei biancocelesti, nonostante gli enormi problemi economici, dovrebbe restare nella Capiale (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SITUAZIONE COMPLICATA

Il calciomercato Lazio è un attimo in standby per la questione dell’indice di liquidità. Infatti, a fine marzo 2025, questo valore risultava al di sotto di quella che è la soglia minima, bloccando il calciomercato in entrata e lasciando le sole cessioni come movimenti possibili.

Inoltre, i biancocelesti non rispettano altri due fattori come l’indice di indebitamento e il costo del lavoro allargato vale a dire la somma di stipendi e ammortamenti dei cartellini rispetto ai ricavi, valore che non deve superare l’80%.

Quindi in poche parole o la Lazio riesce a cedere per decine di milioni, cosa che può fare necessariamente entro il 30 giugno, oppure Lotito dovrà immettere capitale fresco in società per sopperire alle spese e ai conti in negativo.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SARRI RESTA

Il Calciomercato Lazio ha bisogno di cessioni. L’unica davvero vicina è quella di Tchaouna che passerà al Burnley per 14 milioni, una cifra importante per risolvere il problema. In tutto ciò, questa situazione non fa felice Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste non si aspettava minimamente una situazione simile e molte fonti vicine al mondo Lazio raccontano di un Sarri molto infastidito, paventando anche la clamorosa possibilità di dimissioni lampo da parte dell’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Secondo Alfredo Pedullà, la situazione è complicata ma non irrimediabile. Infatti non ci sarebbero segnali di dimissioni dopo il confronto andato in scena in queste ultime ore. L’intenzione è quella di proseguire questo progetto.